«Темп-СУМЗ-УГМК» вышел в полуфинал Кубка России

Форвард «Темпа» Андрей Кирдячкин (слева) и уралмашевец Андрей Семёнов под щитом ревдинской команды Фото: Владимир Коцюба-Белых/Пресс-служба БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» в ответном матче 1/4 финала Кубка России против екатеринбургского «Уралмаша» ещё более укрепил преимущество, добытое в первой игре на площадке соперника.

21 ноября в Верхней Пышме ревдинцы выиграли у «Уралмаша» со счётом 85:70, а дома добились ещё более убедительной победы – 92:62. Самыми результативными у победителей стали Дмитрий Незванкин (17 очков) и Александр Захаров (12).

От этого матча ждали всё-таки более упорной борьбы, но «Уралмаш» вышел на паркет без двух травмированных лидеров – центрового Максима Кривошеева и разыгрывающего Максима Кондакова. Оставшиеся в строю, похоже, не верили, что им удастся отыграть разницу в пятнадцать очков. Разве что Игорь Самсонов попытался зажечь партнёров, но вспышка его оказалась кратковременной.

«Темп» занёс в свой актив уже третью в сезоне победу над ближайшими соседями (две в Кубке России и одну в чемпионате Суперлиги) и готовится к матчам с «Самарой» за выход в финал кубкового турнира. Декабрь вообще будет для команды Алексея Лобанова c самарским «акцентом» – 9 декабря домашняя игра на Кубок, 15-го также в Ревде игра регулярного чемпионата Суперлиги и 27-го – ответная кубковая игра в Самаре.

Добавим, что в регулярном чемпионате обе команды сейчас в группе лидеров – у «Самары» восемь матчей без поражений, у «Темпа» семь побед в девяти играх.