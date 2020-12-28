Соперник ревдинского «Темпа» в финале Кубка России определился только во втором овертайме

Игрок «Востока-65» Вячеслав Грачёв (справа) – один из игроков », для кого паркет в Ревде хорошо знаком Фото: Пресс-служба БК «Восток-65»

«Восток-65» выиграл в ответном матче на домашней площадке у ижевской команды «Купол-Родники» со счётом 101:86 (13:13, 13:11, 21:20, 25:18, 14:14, 15:10) и стал вторым финалистом.

Поражение 10 декабря в первом матче в Ижевске со счётом 73:83 поставило перед дальневосточниками непростую задачу, но приблизиться к её выполнению хозяева паркета смогли лишь в четвёртой четверти. Но не смогли сохранить победную по сумме двух матчей разницу.

В первом овертайме уже Ижевск имел в концовке «плюс 2», но экс-игрок екатеринбургского «Урала» Александр Гаврилов, проводивший свой первый матч за «Восток-65» спас хозяев и перевёл матч во второй овертайм. И усилиями того же Гаврилова островитяне всё-таки добились необходимого преимущества.

Финальные игры предварительно запланированы на 30 января и 23 февраля. Если не будет никаких изменений, то по кубковой сетке «Темп-СУМЗ-УГМК» первый матч проведёт в гостях, а второй на домашнем паркете.

Напомним, что год назад ревдинцы уже играли в финале Кубка России, но по сумме двух матчей (победа 66:63 и поражение 69:86 в гостях) проиграли «Самаре», которую в нынешнем розыгрыше успешно прошли в полуфинале. «Восток» – соперник серьёзный, но у «Темпа-СУМЗ-УГМК» есть хороший шанс стать первой свердловской командой, ставшей обладателем Кубка России.

«Восток-65» можно назвать одной и самых «наших» команд Суперлиги – в команде играют три баскетболиста, которые ранее выступали за «Темп-СУМЗ-УГМК» – это Андрей Иванов, Сердар Аннаев и Вячеслав Грачёв, а кроме того, есть Александр Гаврилов и Александр Семенюк, примерявшие в прошлом форму екатеринбургского «Урала».