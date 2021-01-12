«Темп-СУМЗ-УГМК» отрепетировал на Сахалине кубковый финал

Александр Захаров (справа), набирающий за матч в среднем 13,2 очка, на данный момент самый результативный игрок «Темпа» в регулярном чемпионате Фото: Пресс-служба БК «Восток-65»

Команды Свердловской области совершили самый дальний выезд в рамках регулярного чемпионата Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги – в Иркутск и Южно-Сахалинск, где выиграли все четыре матча. Наибольший интерес представляет победа ревдинской команды «Темп-СУМЗ-УГМК» над будущим соперником по финалу Кубка России «Востоком-65» со счётом 84:78.

Хозяевам не помогли даже 32 очка экс-игрока «Урала» Александра Гаврилова (больше за матч нынче забивали только дважды). «Темп» превзошёл соперников практически по всем остальным ключевым статистическим показателям, а по результативности лучшими стали Александр Захаров (15 очков), Виктор Заряжко (13), Азат Тукмаков и Максим Колюшкин (по 12).

Победа в Южно-Сахалинске утвердила «Темп» в роли фаворита в предстоящем кубковом финале – матчи по действующему регламенту должны состояться в Южно-Сахалинске и Ревде, но даты Российская федерация баскетбола пока не утвердила. При этом если не имеющий легионеров «Темп» сыграет сильнейшим составом, то «Восток-65» не сможет рассчитывать на американского защитника Роншада Аллена-Шабазза (белорусы Александр Семенюк и Кирилл Ситник под кубковые ограничения не попадают).

Что касается результатов других матчей свердловских команд, то «Уралмаш» выиграл в Южно-Сахалинске со счётом 76:71, а в Иркутске проблем у наших команд не было – аутсайдера турнира «Иркут» обыграли и «Темп» (96:74), и «Уралмаш» (105:76).

В группе лидеров регулярного чемпионата «Самара» – 13 побед (14 матчей), «Уралмаш» – 12 (15), «Руна» – 11 (15), «Темп-СУМЗ-УГМК» – 10 (14) и МБА – 10 (15).

16 января «Уралмаш» сыграет с «Буревестником», «Темп-СУМЗ-УГМК» с «Руной», а соответственно, 19 января «Уралмаш» с «Руной» и «Темп-СУМЗ-УГМК» с «Буревестником».

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