«Темп-СУМ-УГМК»: один шаг до трофея

Виктора Заряжко (справа) в первом финальном матче не смог удержать даже такой цепкий защитник, как Сердар Аннаев Фото: Пресс-служба БК Восток-65»

Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» выполнил задачу-минимум – добился победы в первом матче финала Кубка России по баскетболу. В Южно-Сахалинске команда Алексея Лобанова выиграла со счётом 82:74 (16:23, 24:16, 26:14, 16:21).

Главным творцом этого успеха стал Виктор Заряжко, который сделал «дабл-дабл» – набрал 21 очко и сделал 14 подборов. При этом в целом щит выиграли хозяева, но не смогли извлечь из этого пользу. А у «Темпа» главным оружием стали трёхочковые броски – одиннадцать попаданий из-за периметра против шести у «Востока».

Страсти все 40 минут игрового времени на паркете кипели нешуточные, достаточно сказать, что экс-игрок «Темпа», ныне выступающий за «Восток-65», Андрей Иванов покинул площадку при помощи партнёров, и после матча у него было диагностировано сотрясение мозга. И всё-таки игра была хоть и жёсткая, но не грубая – настоящий кубковый финал.

В конце третьей четверти преимущество «Темпа» достигало 16 очков (66:50), но за последние десять минут «Восток» сократил отставание вдвое. Так что интрига здесь, несмотря на гостевую победу ревдинцев, сохраняется. «Восток», напомним, в полуфинале реваншировался, имея «минус 10» после первой игры, так что команда способна удивить. От «Темпа» чудес и подвигов в ответной игре не требуется, надо сделать то же, что и в Южно-Сахалинске – выйти и сыграть в свой баскетбол.

Главный тренер «Темпа» Алексей Лобанов ответил на вопросы корреспондента «Областной газеты» – Алексей Викторович, в отличие от прошлогоднего финала, где фаворитом была всё-таки «Самара», на этот раз главным претендентом на победу считается «Темп»… – Это кубок, и здесь говорить о фаворитах, я считаю, не имеет смысла. Господин Ганиенко (президент екатеринбургского БК «Уралмаш». – Прим. «ОГ») вообще считает, что «Восток» фаворит, так что мнения есть разные. – Опасения какие были перед этой игрой? – У нас был длительный выезд, но и соперник играл в эти же дни, так что даже не хочу про это говорить. Самое важное для нас было – выйти с нужным настроем. «Восток» очень мощно поддерживали болельщики, поэтому нам надо было выдержать первый натиск и брать инициативу в свои руки. – Восьмичасовой перелёт из Москвы на Сахалин как сказался на команде? – Мы прилетели за день до игры, отдохнули, потренировались, так что обе команды были в равных условиях. – Восемь очков разницы, на ваш взгляд, ещё не гарантируют победу по сумме двух матчей? – Нет, конечно. В кубковых играх разные случаи были, поэтому вообще не стоит обращать внимания на разницу, какой бы она ни была.

Ответная игра пройдёт 13 марта в Ревде. Победитель финала будет определён по сумме двух матчей. В случае равенства суммы очков после основного времени ревдинского матча, команды сыграют один или несколько овертаймов по пять минут, пока не выявят сильнейшего.