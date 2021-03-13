«Темп-СУМЗ-УГМК» - обладатель Кубка России по баскетболу

Фото: пресс-служба БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» выиграл на домашней площадке второй финальный матч Кубка России по баскетболу у «Востока-65» из Южно-Сахалинска со счётом 80:71 (26:20, 22:18, 15:12, 17:21) и стал обладателем трофея.

После победы в первом матче на площадке соперника со счётом 82:74 ревдицнам достаточно было при поддержке своих болельщиков не проиграть с разницей более семи очков, и они эту задачу уверенно перевыполнили.

В первой половине некоторая интрига сохранялась, благодаря ветеранам дальневосточников Алексею Голяхову (15 очков до большого перерыва) и Андрею Иванову (10 очков при 100-процентной реализации). Но как только они выдохлись, «Темп» полностью взял игру под свой контроль.

Всплеск активности со стороны «Востока» в конце четвёртой четверти уже ничего изменить не мог. У хозяев в этом матче самым результативным стал Денис Левшин (23 очка), он признан лучшим игроком матча.

Обладатель Кубка России в третий раз определялся в Свердловской области. В 2003 году в Екатеринбурге победителем первого турнира в формате «Финала четырёх» стал казанский УНИКС, в 2017 году домашний для «Темпа» «Финал четырёх» выиграл Новосибирск, и вот теперь впервые трофей остаётся на Среднем Урале.

У ревдинцев теперь полный набор кубковых медалей - бронза 2016 года, серебро 2020-го и золото 2021-го.