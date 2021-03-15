Брат и сестра Заряжко догнали братьев Березуцких

Фото: Пресс-служба БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» дважды обыграл в финале южно-сахалинский «Восток-65» и стал новым обладателем Кубка России по баскетболу. Решающий второй финальный матч прошёл в минувшую субботу на паркете ревдинского спорткомплекса «Темп» и завершился победой хозяев со счётом 80:71.

Кубок России

Для тех, кто не очень внимательно следит за российским баскетболом, стоит сразу расставить акценты. Начиная с сезона 2014/2015 регламент турнира не разрешает участия легионеров в кубковых турнирах среди женских и мужских команд. Соответственно, клубы Единой лиги ВТБ, особенно ведущие, где легионеров изрядное количество, с тех пор потеряли к Кубку России интерес. Участие в турнире сейчас для них необязательно.

С одной стороны, это снизило уровень турнира, а с другой – сделало его более соответствующим названию. К тому же опыт предыдущих сезонов показал, что элитные команды, участвовавшие в розыгрыше Кубка России без иностранцев, принципиально не сильнее клубов второго эшелона российского баскетбола – Первого дивизиона Суперлиги. Зато в последние годы Кубок России стал турниром с фаворитами, но без заранее известного победителя, как в чемпионате страны, где с 1992 года ЦСКА лишь дважды оставался без золотых медалей.

Досрочная победа

Так что трофей, добытый «Темпом», – это вполне авторитетная награда, и команда из Ревды по праву вошла в историю российского баскетбола как одиннадцатый за всю историю обладатель национального кубка (наряду с ЦСКА, казанским УНИКСом, пермской «Пармой», питерским «Спартаком», «Самарой» и другими).

Впрочем, финальные игры с «Востоком-65» при всём уважении к сопернику были всё-таки не то, чтобы формальностью, но самые важные для «Темпа» матчи состоялись в полуфинале, против прошлогоднего победителя Кубка – «Самары». Год назад, к слову, самарцы в финале были на голову сильнее именно «Темпа», а нынче Алексей Лобанов в двух напряжённейших играх взял реванш у своего одноклубника по екатеринбургскому «Евразу» Игоря Грачёва – 88:87 дома и 81:81 в гостях.

Дело в том, что уже изначально команды были распределены по кубковой сетке неравномерно: в верхней её части оказались сразу три фаворита сезона («Самара», «Темп» и «Уралмаш»), тогда как в нижней только один – ярославский «Буревестник», который на старте сезона имел чемпионский состав. Но, как известно, ярославцы лишились одного из спонсоров и были вынуждены, чтобы сохранить команду, отказаться от четырёх ведущих игроков, трое из которых оказались в «Уралмаше». Остальные команды из нижней половины кубковой сетки сейчас объективно не могли бы конкурировать с финалистом из верхней половины.

Мяч круглый

У «Востока-65» в этом сезоне тоже большие проблемы с финансированием, плюс команда пострадала от ковидных ограничений, что сказалось на тренировочном процессе. И тем не менее, дальневосточники заслуживают уважения тем, что бились в кубковом турнире до конца, в полуфинале отыграли 10-очковое отставание у «Купола-Родников», да и в финале сделали всё, что могли.

Угроза для «Темпа» лежала больше в области психологии: недооценка соперника всегда опасна. Как говорят в таких случаях баскетболисты, «мяч круглый» (то есть любое заведомое преимущество ничего не гарантирует, всегда возможны случайности). Тренерский штаб и игроки «Темпа» этих случайностей избежали. «Темп» выиграл первый финальный матч в гостях 82:74 и дома закрепил успех – 80:71.

В команде есть несколько игроков, способных сделать результат, и на этот раз в этой роли выступил Денис Левшин, настрелявший 23 очка. У гостей нынче важную роль играют 36-летние ветераны Алексей Голяхов и Андрей Иванов. И как только силы у них начали иссякать, стало окончательно понятно, что интрига исчерпана.

К сожалению, так и не вышел на паркет новичок «Темпа» – мощный центровой Артём Забелин. Интересно было бы посмотреть, в какой форме находится сильный игрок, пропустивший ровно год после сложной операции на крестообразных связках. К ревдинцам он присоединился в начале марта, не сыграл в кубковом турнире ни одного матча, но в итоге получил золотую медаль.

Братья, сёстры, отцы и дети

Денис Левшин был признан лучшим игроком второго финального матча, а также вошёл в символическую пятёрку турнира на позиции лёгкого форварда. Компанию ему в великолепной пятёрке составили разыгрывающий Антон Глазунов («Самара»), атакующий защитник Алексей Голяхов («Восток-65»), тяжёлый форвард Евгений Фидий («Купол-Родники») и центровой Алимджан Федюшин («Темп-СУМЗ-УГМК»).

Лидер ревдинцев Виктор Заряжкопризнан самым ценным игроком турнира. Впрочем, как показали изыскания корреспондента «Областной газеты», у разыгрывающего «Темпа» есть ещё одно достижение, о котором он, вероятно, даже сам не догадывается.

Обладателем Кубка России Виктор Заряжко стал во второй раз, четыре раза трофей выигрывала его старшая сестра, волейболистка казанского «Динамо» и сборной России Ирина Королёва (Заряжко). Так что это у семьи Заряжко уже шестой семейный кубок. По количеству трофеев в игровых видах спорта они догнали самих легендарных футбольных братьев Березуцких, у которых на двоих также шесть трофеев.

Но и это ещё не все дела семейные. В 2000 году среди первых обладателей Кубка России по баскетболу был игрок минераловодского «Локомотива» Алексей Карпенков, а в составе «Темпа» кубок выиграл его сын Илья. А на недосягаемой в ближайшие годы вершине в этом рейтинге – семья Артешиных. На счету сестры Ольги – экс-игрока «УГМК» и сборной России – девять побед в Кубке России, её брат Дмитрий – капитан «Темпа» – довёл рекорд до одиннадцати.

Досье «ОГ»

Ближайшие родственники – обладатели Кубка России в игровых видах спорта

11 Артешина Ольга Артешин Дмитрий сестра брат баскетбол баскетбол 2004, 2006, 2007 – ВБМ-СГАУ (ЦСКА), 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 – «УГМК» 2012 – «Красные Крылья» (Самара), 2021 – «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 6 Березуцкий Алексей Березуцкий Василий братья футбол 2005*, 2006*, 2008*, 2009*, 2011*, 2013* – ЦСКА (Москва) 6 Королёва (Заряжко) Ирина Заряжко Виктор сестра брат волейбол баскетбол 2016, 2017, 2019, 2020 – «Динамо» (Казань) 2013 – «Красные Крылья» (Самара), 2021 – «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 5 Сергей И. Ломанов Сергей С. Ломанов отец сын хоккей с мячом 1997, 1998*, 1999* – «Енисей» 1998*, 1999*, 2005, 2006 – «Енисей» 3 Кержаков Александр Кержаков Михаил братья футбол 2010 – «Зенит» (Санкт-Петербург) 2016, 2019 – «Зенит» (Санкт-Петербург) 2 Карпенков Алексей Карпенков Илья отец сын баскетбол баскетбол 2000 – «Локомотив» (Мин.Воды) 2021 – «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 1 Некрасов Игорь Некрасов Сергей братья футбол 1995* – «Динамо» (Москва)

* Трофей, завоёванный родственниками один на двоих.

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Меняются поколения, но традиции остаются неизменными – тренер победившей команды непременно взлетает в воздух Фото: Пресс-служба БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

В 2013 году Никита Балашов (слева) и Виктор Заряжко стали обладателями Кубка России в составе самарских «Красных Крыльев». Восемь лет спустя они оказались уже соперниками Фото: Пресс-служба БК «Темп-СУМЗ-УГМК»