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9 апреля 2021, 21:30

"Уралмаш" выиграл у "Темпа" первый матч полуфинального свердловского дерби

9 апреля 2021 года. Верхняя Пышма. ДС "УГМК". Александр Захаров ("Темп-СУМЗ-УГМК") и Джастин Роберсон ("Уралмаш") в первом полуфинальном матче плей-офф баскетбольной Суперлиги

Джастин Роберсон по версии "Областной газеты" стал лучшим игроком первого полуфинального матча. Фото: пресс-служба БК "Уралмаш"

В первом матче полуфинальной серии до трёх побед плей-офф Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги екатеринбургский "Уралмаш" на домашней площадке в Верхней Пышме обыграл ревдинский "Темп-СУМЗ-УГМК" со счётом 94:68 (26:20, 24:18, 18:14, 26:16).

Большая разница в счёте не должна вводить в заблуждение - гости из Ревды атаковали даже чаще хозяев паркета, но их подвела слабая реализация плюс ошибки в защите. "Уралмаш" в свою очередь свои моменты реализовал, а кроме того команда Бориса Ливанова наконец-то смогла распределить силы равномерно на весь матч, избежав спада во второй половине.

Самыми результативными у "Уралмаша" стали Джастин Роберсон (16 очков), Максим Кондаков (16) и Алексей Щербенёв (15). В составе "Темпа" отличились Виктор Заряжко (15) и Александр Захаров (12).

Продолжение серии в понедельник 12 апреля также в Верхней Пышме.

В другом полуфинале сюрприз преподнесла столичная "Руна", обыгравшая со счётом 81:68 действующего чемпиона "Самару". В этой игре самым результативным стал экс-игрок "Урала" и "Темпа" Фёдор Ключников (19 очков).  

Областная газета Свердловской области

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