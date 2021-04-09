"Уралмаш" выиграл у "Темпа" первый матч полуфинального свердловского дерби

Джастин Роберсон по версии "Областной газеты" стал лучшим игроком первого полуфинального матча. Фото: пресс-служба БК "Уралмаш"

В первом матче полуфинальной серии до трёх побед плей-офф Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги екатеринбургский "Уралмаш" на домашней площадке в Верхней Пышме обыграл ревдинский "Темп-СУМЗ-УГМК" со счётом 94:68 (26:20, 24:18, 18:14, 26:16).

Большая разница в счёте не должна вводить в заблуждение - гости из Ревды атаковали даже чаще хозяев паркета, но их подвела слабая реализация плюс ошибки в защите. "Уралмаш" в свою очередь свои моменты реализовал, а кроме того команда Бориса Ливанова наконец-то смогла распределить силы равномерно на весь матч, избежав спада во второй половине.

Самыми результативными у "Уралмаша" стали Джастин Роберсон (16 очков), Максим Кондаков (16) и Алексей Щербенёв (15). В составе "Темпа" отличились Виктор Заряжко (15) и Александр Захаров (12).

Продолжение серии в понедельник 12 апреля также в Верхней Пышме.

В другом полуфинале сюрприз преподнесла столичная "Руна", обыгравшая со счётом 81:68 действующего чемпиона "Самару". В этой игре самым результативным стал экс-игрок "Урала" и "Темпа" Фёдор Ключников (19 очков).