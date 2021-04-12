Баскетбольный клуб «УГМК» вышел в финал чемпионата России

Фото: БК «Ника» (Сыктывкар)

В женском чемпионат России по баскетболу определились участники финала. За главный трофей турнира поспорят екатеринбургский «УГМК» и курское «Динамо».

В последние сезоны именно эти две команды являются лидерами. В полуфинале чемпионата России «УГМК» встречался с «Никой» из Сыктывкара, а «Динамо» – с московским «МБА». Екатеринбурженки в первой игре серии на выезде одержали победу со счётом 95:72, а во второй игре и вовсе разгромили соперниц – 95:48. Курская команда также дважды уверенно переиграла «лисиц» – 84:69 и 106:81.

За последние пять лет «УГМК» и «Динамо» в пятый раз встретятся между собой в финале чемпионата России. Четыре года подряд екатеринбургская команда брала верх над соперницами из Курска и становилась победительницей турнира. Примечательно, что в этом году пути «УГМК» и «Динамо» пересеклись в четвертьфинале Евролиги, и там сильнее оказались «лисицы», которые пробились в «Финал четырёх» турнира. Уже в пятницу, 16 апреля, екатеринбурженкам предстоит серьёзный полуфинальный поединок Евролиги против турецкого «Фенербахче», а 18 апреля, в случае победы, «УГМК» предстоит сыграть в финале турнира. Даты решающих игр национального чемпионата пока не определены.

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