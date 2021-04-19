"Уралмаш" или "Темп" сыграют в финале с "Самарой"

Игрокам "Самары" пришлось приложить максимум усилий, чтобы вырвать победу в своей серии. Фото: пресс-служба БК "Самара"

Первым финалистом плей-офф чемпионата Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги стал действующий чемпион "Самара". Пятый матч полуфинальной серии "Самара" выиграла у московской "Руны" со счётом 91:73. Итоговый счёт в серии 3-2.

Молодая московская команда дала бой опытной "Самаре", выиграв по одной игре дома и в гостях, но на решающую битву игроков "Руны" уже не хватило, и уже к большому перерыву хозяева создали комфортное преимущество, которое удержали во второй половине без лишней нервотрёпки.

Самыми результативными у "Самары" стали Икечукву Нваму (22 очка), Владимир Пичкуров (18) и Артёмс Бутянковс (15), а у гостей - Фёдор Ключников (21) и Михаил Карпачёв (19).

Второй финалист определится завтра в Верхней Пышме, в матче между екатеринбургским "Уралмашем" и "Темпом-СУМЗ-УГМК" из Ревды. После четырёх матчей счёт в этой серии равный. Победитель сыграет в финале серию до трёх побед с "Самарой", а проигравший по такой же формуле поспорит с "Руной" за бронзовые медали.

Обе серии должны начаться уже 23 апреля. Причём независимо от того, какая команда завтра победит: "Самара" финальную серию начнёт дома, а "Руна" - в гостях.