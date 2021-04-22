«Самара» или «Уралмаш». Кто будет первым?

Самарец Антон Глазунов и екатеринбуржец Александр Щербенёв – кто-то из них может стать героем финальной серии. Фото: Пресс-служба БК «Самара»

Сегодня в Самаре и Ревде стартуют золотая и бронзовая серии плей-офф чемпионата Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги с участием свердловских команд. В финале встречаются «Самара» и екатеринбургский «Уралмаш», в споре за 3-е место – ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» и московская «Руна».

Подводит итоги полуфиналов и даёт свой прогноз на предстоящие игры эксперт «ОГ», мастер спорта по баскетболу, призёр первенства Ассоциации студенческого баскетбола России и чемпионата Международной студенческой баскетбольной лиги, экс-игрок команд УПИ, «Урал», «Динамо» (Москва), «Урал-Грейт», «Старый Соболь», «Темп-СУМЗ», «Уралмаш» Антон ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

О полуфиналах

В паре «Самара» – «Руна» всё получилось почти предсказуемо. «Самара» могла ещё в Москве закончить серию, но не удержала отрыв в 10 очков, а потом, когда начались «качели», несколько потерь гости сделали, чем «Руна» удачно воспользовалась. А уже в пятой игре дома «Самара» показала, что она сильнее.

Что касается свердловского дерби, то я рад за «Уралмаш», но от пятой игры ожидал большего. «Темп» ведь тоже мог закончить серию в третьей игре дома, но бездарно растратил своё преимущество. В пятой игре «Темп» начал хорошо, «Уралмаш» же в начале не мог найти нить своей игры, потому что стартовый состав вышел не тот, что обычно. А когда вышли на паркет те, кто решают вопросы, они убежали в отрыв во второй четверти, а ревдинцы сбились на индивидуальную игру. У «Темпа» сказались и кадровые проблемы. Плюс мне показалось, что Алексей Лобанов ошибся с заменами, игра команды после них изменилась не в лучшую сторону

«Уралмаш» в этой игре бросал «трёшки» под 60 процентов, реализация средних бросков была за 50 процентов. Поразила уверенность, с которой команда играла в пятом матче. Главное, чтобы такой кураж «Уралмаш» сохранил и на финал с «Самарой».

О золотой серии «Самара» – «Уралмаш»

Это будет интересное противостояние. «Уралмаш» вроде бы преодолел проблему второй половины, которая была у команды по ходу регулярного чемпионата, более собранно и организованно команда стала играть.

В финале сошлись равные соперники, но преимущество «Самары» в более сыгранном составе – есть костяк, который играет несколько лет, который точечно усиливается хорошими игроками, вливающимися в команду и показывающими результат.

«Самара» ровно прошла весь сезон, у команды практически нет перепадов. В каждой игре самарцы гнут свою линию. Плюс у них очень хорошее усиление – американец Айк Нваму, который забивает из немыслимых положений, он очень крутой. «Уралмашу» будет сложно его остановить. Один из самых сильных защитников в нашей команде Игорь Новиков, но в пятой игре он быстро нахватал фолов и выбыл.

«Самара», на мой взгляд, однозначный фаворит, и мне кажется, что две домашние игры финала она пройдёт без потерь. С другой стороны, этой команде первые матчи в плей-офф всегда даются тяжело, так что, я надеюсь, «Уралмашу» удастся продлить серию как можно дольше. Конечно же, я, как и в полуфинале, буду болеть за «Уралмаш», но всё-таки, по моим ощущениям, «Самара» выиграет серию за золотые медали со счётом 3–1.

Многое будет зависеть от того, как сыграет в «Самаре» Антон Глазунов. Если «Уралмашу» удастся его нейтрализовать, то «Самара» может и развалиться. При этом в команде есть ещё восемь игроков, из которых любой может забить в решающий момент. Обе команды строят свою игру через маленьких, но «Самара» выше по габаритам: второй, третий, четвёртый «номера» под два метра ростом. И все со стабильным броском.

Если у «Уралмаша» все позиции на площадке взаимозаменяемы по ходу матча, игроки примерно одного уровня, то у «Самары» есть явные лидеры и подыгровщики. Есть Владимир Пичкуров, который может решить исход матча. Но есть психологический момент: с приходом американца Пичкуров выходит со скамейки и не показывает той игры, какую он показывал, выходя в стартовом составе и наваливая всем по 20 очков, кто бы против него ни защищался.

Есть Игорь Смыгин, которого я прекрасно знаю ещё по играм за детские команды, когда он играл за Уфу, а я за Пермский край. Он вообще ничего лишнего на площадке не делает, играет очень эффективно. Максим Дыбовский очень удачно закрывает третью и четвёртую позицию: если его держат маленькие, то он продавливает, если от него отойти – он забивает из-за периметра.

А главное – у игроков «Самары» огромный опыт даже не просто игр плей-офф, а именно финальных серий. Это даже не полуфинал, финал – это совсем другой уровень, где цена буквально любой ошибки возрастает многократно.

О бронзовой серии «Темп-СУМЗ-УГМК» – «Руна»

Здесь я отдам предпочтение «Руне», поскольку команда в этом сезоне очень хорошую игру показывает. Мне нравится агрессивный, быстрый стиль игры московской команды. Даже сбиваясь на индивидуальную игру, всё равно находят какие-то варианты, чтобы добиться результата. Олег Бартунов (в сезонах 2008/2009, 2014/2015, 2015/2016 – игрок «Темпа». – Прим. «ОГ») – молодой тренер, за работой которого я наблюдаю с большим интересом. Фёдор Ключников (в сезоне 2013/2014 игрок «Урала», в сезонах 2017/2018–2018/2020 – игрок «Темпа». – Прим. «ОГ») просто какие-то неимоверные вещи творит – играет и за первого, и за второго, и за третьего «номеров».

У «Темпа», повторюсь, серьёзные кадровые проблемы, которые команду выбили из колеи. Перелом у Азата Тукмакова, Максим Колюшкин и Алимджан Федюшин после травм не готовы играть, и у них уже нет времени, чтобы набрать форму.

Календарь Серии до трёх побед стартуют 23 и 25 апреля соответственно в Самаре и Ревде, затем 28-го и, если понадобится, 30 апреля команды сыграют в Верхней Пышме и Москве. В случае необходимости пятые игры пройдут в Самаре и Ревде 4 мая.

Только факты * * * Несмотря на то, что «Уралмаш» впервые сыграет в финале плей-офф, некоторые нынешние уралмашевцы уже имеют подобный опыт, причём победный. Первым чемпионом Суперлиги, определённым по такой системе, стал в 2011 году «Спартак-Приморье» из Владивостока, которым руководил тогда тренерский тандем Бориса Ливанова и Вадима Филатова. А в составе дальневосточников выступали Алексей Комаров и Сергей Караулов. Ливанов, Филатов и Комаров сейчас в тренерском штабе «Уралмаша», а Караулов по-прежнему остаётся действующим игроком. * * * С 2015 года только один раз чемпионом Первого дивизиона Суперлиги не была команда, в которой играл Игорь Смыгин. Всего же он пятикратный чемпион этого турнира – в 2010 году с «Нижним Новгородом», в 2015 году с «Новосибирском», в 2016-м с «Сахалином», в 2018-м со «Спартаком-Приморье» и в 2019-м с «Самарой». Это рекорд за всю историю турнира. В прошлом году у Смыгина был шанс стать и 6-кратным чемпионом («Самара» лидировала в регулярном чемпионате, но сезон был приостановлен из-за ковидных ограничений). Вторая после Игоря Смыгина коллекция золотых медалей Суперлиги у центрового «Темпа-СУМЗ-УГМК» Алимджана Федюшина (2012, 2013 «Урал», 2016 «Сахалин», 2019 «Самара»). Среди десяти обладателей трёх чемпионских титулов есть ещё два участника нынешней финальной серии – Антон Глазунов и Максим Дыбовский, становившиеся чемпионами с «Уралом» (2012, 2013) и «Самарой» (2019).

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Главный тренер «Уралмаша» Борис Ливанов Фото: Пресс-служба БК «Самара»

5-кратный чемпион Суперлиги Игорь Смыгин Фото: Пресс-служба БК «Самара»