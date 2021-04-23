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Спорт / Баскетбол
23 апреля 2021, 22:50

"Уралмаш" начал финальную серию с победы в "Самаре"

23 апреля. Самара. "МТЛ-Арена". "Самара" - "Уралмаш" - 84:85. В атаке уралмашевец Кирилл Писклов.

Два очка Кирилла Писклова в концовке матча помогли "Уралмашу" удержать победный счёт в "Самаре". Фото: пресс-служба БК "Самара"

Гостевой победой екатеринбургского "Уралмаша" со счётом 85:84 завершился первый матч финальной серии плей-офф баскетбольной Суперлиги.

Во многом результат встречи был предрешён во второй четверти, которую команда Бориса Ливанова выиграла со счётом 34:20. Во второй половине хозяева почти отыгрались, и всё решалось в напряжённой концовке. "Самара" сократила отставание до минимума, а на последних секундах решающий бросок взял на себя американец Икечукву Нваму и промахнулся. 

Самыми результативными в составе "Уралмаша" в этом матче стали Кирилл Писков (17), Джастин Роберсон (13), Александр Щербенёв (11) плюс совсем немного не хватило для "дабл-дабла" Джавонте Дагласу (10 очков + 10 передач). В составе "Самары" отличились Владимир Пичкуров (18 очков), Артёмс Бутянковс (15) и Антон Глазунов (12).

Счёт в серии до трёх побед 0-1 в пользу "Уралмаша", продолжение 25 апреля в Самаре.

В первом матче серии за бронзовые медали, который состоялся сегодня в Ревде, также выиграли гости - московская "Руна". "Руна" обыграла "Темп-СУМЗ-УГМК" со счётом 78:68. Наибольший вклад в победу своей команды внёс Фёдор Ключников (17 очков и 6 результативных передач). У хозяев по 11 очков набрали Дмитрий Артешин, Дмитрий Незванкин и Андрей Кирдячкин.    

"Руна" повела в серии до трёх побед со счётом 1-0, второй матч 25 апреля в Ревде.

Областная газета Свердловской области

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