"Уралмаш" проиграл третий матч финала, "Темп" сократил отставание в бронзовой серии

Фото: пресс-служба БК "Уралмаш"

Свердловские команды провели сегодня третьи матчи в борьбе за медали Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги. Екатеринбургский "Уралмаш" дома уступил действующему чемпиону "Самаре" (67:72), а ревдинский "Темп-СУМЗ-УГМК", проигравший первые две игры на домашней площадке, выиграл в Москве у "Руны" (90:79) и продлил бронзовую серию до пятницы.

Третий матч за чемпионский титул начался в Верхней Пышме с сокрушительного (11:0) натиска гостей из Самары. "Уралмаш" быстро перестроился и выдал с учётом начала второй четверти ответный рывок 16:3. В дальнейшем первая половина прошла на "качелях", а после большого перерыва сказался опыт соперника - в то время как уралмашевцы не реализовали несколько атак, игроки "Самары" хладнокровно набирали очки и создавали отрыв. Капитан гостей Антон Глазунов, в первой половине не набравший ни одного очка, на этом отрезке отметился тремя точными попаданиями из-за периметра.

Несмотря на отрыв в десять очков, в четвёртой четверти "Уралмаш" смог возродить интригу и за 22 секунды до конца четвёртой четверти хозяева были в одном точном 3-очковом броске от овертайма. Но попытка Джастина Роберсона оказалась неудачной, а в ответной атаке "Самара" установила итоговый счёт 72:67.

В целом получился очень зрелищный и напряжённый матч, достойный финала. Самыми результативными у "Самары" стали Артёмс Бутянковс (17 очков), Владимир Пичкуров (16), Игорь Смагин (10). В составе "Уралмаша" отличились Джастин Роберсон (16), Александр Щербенёв (13), Максим Кондаков (11).

Обе команды провели эту игру не в оптимальных составах. Самарцы приехали в Верхнюю Пышму без простудившегося Икечукву Нваму, а у хозяев с трибуны наблюдали за матчем Андрей Семёнов и Максим Кривошеев. Правда, по словам главного тренера "Самары" Игоря Грачёва, американец с нигерийским паспортом должен присоединиться к команде уже завтра. Не исключено, что к пятнице вернётся в строй и кто-то из пропустивших эту игру уралмашевцев.

Счёт в серии до трёх побед стал 2-1 в пользу "Самары", и уже послезавтра, 30 апреля действующий чемпион может отстоять свой титул. В случае победы в пятницу "Уралмаша" решающий матч серии пройдёт 4 мая в Самаре.

Спор за бронзовые медали мог закончиться уже сегодня, но ревдинский "Темп" показал, что команду рано списывать со счетов. 25 очков Ильи Карпенкова, 19 очков Виктора Заряжко и 15 очков Дениса Левшина стали основным вкладом в гостевую победу со счётом 90:79. В этой серии свердловчане также уступают с общим счётом 1-2. Четвёртая игра - 30 апреля. В случае победы и в этом матче "Темпа" решающая пятая игра состоится 4 мая в Ревде.