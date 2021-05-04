"Темп-СУМЗ-УГМК" - бронзовый призёр чемпионата баскетбольной Суперлиги

Под кольцом "Руны" автор победного бронзового броска "Темпа" Илья Карпенков. Фото: Пресс-службы БК "Темп-СУМЗ-УГМК"

Ревдинский "Темп-СУМЗ-УГМК" после двух домашних поражений на старте серии до трёх побед отыгрался в гостях и вырвал победу в решающем матче со счётом 76:74.

"Темп" продемонстрировал суперхарактер и в заключительной игре. Первую и вторую четверть выиграли гости, но команда Алексея Лобанова дожала сильного соперника. Победные два очка Илья Карпенков забросил в кольцо "Руны" одновременно с финальной сиреной. А самым результативным игроком матча стал лидер "Темпа" Виктор Заряжко, набравший 23 очка.

Благодаря успеху "Темпа" команды Свердловской области повторили достижение челябинцев. В 2008 году две команды из этого региона стали призёрами чемпионата Суперлиги: магнитогорский "Металлург-Университет" стал тогда первым, а челябинский клуб "Динамо-Теплострой" занял третье место. В нынешнем сезоне "Темп-СУМЗ-УГМК" уже с бронзовыми медалями, а "Уралмаш" в эти минуты вышел на паркет самарской "МТЛ-Арены" на решающий пятый матч за золотые медали.