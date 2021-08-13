Вадим Филатов: «Мы поехали в Грецию набираться опыта»

Сборную России U-20 екатеринбуржец Вадим Филатов возглавил в ноябре 2020 года Фото: Пресс-служба ФИБА-Европа

Молодёжная сборная России до 20 лет по баскетболу под руководством екатеринбургского тренера Вадима Филатова этим летом должна была сыграть на чемпионате Европы в Грузии. Из-за ковидных ограничений турнир второй год подряд отменили, но в этот раз, чтобы молодые игроки совсем уж не теряли время зря, были организованы челленджеры – 24 команды, разделённые по рейтингу на четыре группы, сыграли между собой.

Сборная России отправилась в греческий Ираклион, где заняла пятое место из шести. Подопечные Вадима Филатова проиграли Израилю (72:78), Греции (70:84), крупно обыграли Украину (79:47), после чего уступили Словении (57:83) и Бельгии (64:65).

Как отнестись к такому результату? Подводим итоги с главным тренером команды Вадимом Филатовым.

– Вадим Николаевич, два года назад вы работали со сборной этого возраста, которая тогда успешно выступила на чемпионате Европы для игроков не старше 18 лет. Почему из той команды сейчас остался один Данила Походяев?

– Сборная России U-20 уже несколько лет не может выйти на чемпионате Европы из группы «B» в группу «А». И в этом году нам не удалось это сделать – из-за ковидных ограничений. Но задача не снимается, и решать её предстоит тем игрокам, которым сейчас восемнадцать-девятнадцать лет. По различным причинам нам не удалось собрать сильнейший состав 20-летних на этот турнир, поэтому решили проверить в деле ближайший резерв – тех баскетболистов, которые родились в 2002–2003 годах. Надеюсь, что они сыграют через год уже на официальном чемпионате Европы.

– Да, это и по трансляциям из Греции было заметно – наши игроки, которые в этом возрасте ещё играют в молодёжных командах, тогда как их соперники уже осваиваются во взрослом баскетболе, традиционно уступают в физике. В этом возрасте разница в год-два очень ощутима.

– Да, проблема такая есть, она никуда не делась. Практически все наши игроки большого опыта мужского баскетбола ещё не имеют. Более того, для многих из наших парней это был первый международный турнир. Для того же Александра Зубкова из «Уралмаша», который получил свой шанс и в отсутствие основных разыгрывающих, на мой взгляд, показал себя.

– Вы готовились играть с командами группы «В», но в итоге вашими соперниками в Греции были и сборные из элитной группы европейского баскетбола. Пятое место из шести – это и есть уровень нашей команды?

– Конечно, мы надеялись на более достойное выступление даже с учётом того, что поехали на турнир в Грецию прежде всего набираться опыта. Для этой команды сейчас и отрицательный результат тоже результат. Уверен, что если бы мы сыграли сильнейшим составом, с Антоном Карданахишвили, который в олимпийской квалификации дебютировал в национальной сборной России и произвёл очень хорошее впечатление, с Андреем Топтуновым, ставшим недавно игроком питерского «Зенита», выступающего в Единой лиге ВТБ и с некоторыми другими ребятами, результат был бы другим.

И в то же время, матчи на челленджере в Греции показали, что со всеми командами можно играть и выигрывать. Разве что сборная Словении была в нашей группе безоговорочным лидером.

– Уже обсуждали итоги турнира с руководством Российской федерации баскетбола?

– Пока нет. Думаю, что подробный разбор полётов состоится после того, как завершатся аналогичные турниры с участием сборных других возрастов.

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