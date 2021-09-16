"Уралмаш" и "Темп-СУМЗ-УГМК" разыграли предсезонный трофей в Ижевске

Фото: Пресс-служба "Уралмаша"

В Ижевске завершился предсезонный турнир по баскетболу среди мужчин. В нём принимали участие восемь команд из Суперлиги-1, в том числе и две свердловские: "Уралмаш" и "Темп-СУМЗ-УГМК".

Интересно, что команды попали в одну группу. Вместе с ними играли "Руна" и "Новосибирск", и обе свердловские команды добились в играх с ними побед. А в очном противостоянии за первое место в группе ревдинцы в упорной борьбе одолели "Уралмаш" - 80:79. В полуфиналах турнира "заводчане" встречались с "Самарой", а "Темп-СУМЗ-УГМК" - с клубом "Купол-Родники" из Ижевска. И вновь успех был на стороне свердловских команд, которые синхронно вышли в финал. Во втором уральском дерби на турнире площадке вновь была упорная борьба, но на этот раз победу одержал "Уралмаш" (79:72) и стал чемпионом турнира в Ижевске.

- Главное, что мы сыграли с хорошими соперниками. Смогли себя проверить, поняли свои слабые места, над которыми будем работать. Очень полезный турнир. Видно было, что команды не очень свежие на последнем игровом дне турнира. Но это всех касается, у всех были равные условия, в этом смысле, - отметил главный тренер "Уралмаша" Борис Ливанов.