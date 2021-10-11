Бывшая баскетболистка "УГМК" стала величайшим игроком женской NBA

Дайана Таурази (с мячом) пять лет играла в команде УГМК. Фото: Александр Зайцев

Американка Дайана Таурази признана болельщиками величайшим игроком женской Национальной баскетбольной ассоциации всех времён. Она пять лет играла в екатеринбургском клубе "УГМК".

Об этом сообщается в официальном instagram-аккаунте NBA. Спортсменка получила памятный трофей - баскетбольный мяч из смолы и мрамора, украшенный под чешую змеи белой мамбы.

Дайана Таурази выступала за "УГМК" с 2012 по 2017 год. За российские команды она начала играть с 2005 года. За это время она успела побывать в составе московского "Динамо" и подмосковного "Спартака" (позднее ставшим "Спартой энд К").