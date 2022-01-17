Команда «УГМК» обыграла московское "Динамо" с рекордным в сезоне счётом

Личная защита не помогла "Динамо" – екатеринбурженки легко находили лазейки, чтобы освободиться от опеки Фото: пресс-служба БК «УГМК»

В регулярном чемпионате баскетбольной Премьер-лиги команда «УГМК» не потерпела ни одного поражения за 14 игр и логично занимает первую строчку турнирной таблицы. 16 января «лисицы» в домашнем матче против «Динамо» из Москвы выиграли с рекордным счётом – 111:56. Впереди ещё 8 матчей кругового этапа, но, кажется, положение на пьедестале в этом году останется таким же, как и в прошлые.

Интересный факт, что против какого бы «Динамо» не играла «УГМК» – московского, курского или новосибирского – никто из них пока не смог в этом сезоне набрать больше 60 очков. Напротив, екатеринбургская команда в каждом матче против них набирает 90+. Так и в эти выходные на паркете Дворца спорта в Верхней Пышме «лисицы» обновили рекорд результативности в этом сезоне – 111 очков. В прошлом году рекордный результат составлял 122 очка и также был взят в игре с московским «Динамо».

Команда Мигеля Мендеса никому ничего не доказывает – 13 подряд кубков Премьер-лиги – но расслабляться не в их стиле. Уже на 12 секунде Элли Куигли оформила первый дальний бросок, элегантно выйдя из под опеки Анны Поздняковой. В течение первой четверти разрыв между командами составлял 13 очков, который к середине игры увеличился до 20. Перед перерывом счёт на табло составлял 51:31.

Затем «УГМК» в очередной раз подтвердила баскетбольную поговорку: «Кто выигрывает третью четверть – выигрывает матч». Впрочем, в случае с уральской командой никакой интриги не случилось, и в третьей десятиминутке они набрали более чем в три раза больше очков, чем соперники. В последнем игровом отрезке преимущество хозяев уже превышало все набранные гостями очки за встречу. Последние для нового рекорда результативности команде принесла Мария Вадеева, получившая от Дарьи Сидоровой мяч в результате скидки на штрафную. Вместе с финальной сиреной «лисицы» добавили на свой счёт очередную победу и первый трёхзначный результат в 2022 году.

Самыми результативными игроками встречи у команды хозяев стали Бриттни Грайнер с двадцатью очками и пятью блокшотами, Элли Куигли – 19 очков (пять из пяти трёхочковых!), и Мария Вадеева, которая остановилась в шаге от дабл-дабла – 18 очков и 9 подборов. У динамовок отличились Анна Позднякова, которая набрала 16 очков, и Хаалия Хиллсман – 12 очков, 9 подборов.

Ближайший матч «УГМК» пройдёт 20 января в Верхней Пышме – в рамках группового этапа Евролиги девушки принимают в гостях венгерский «Сексард».