«Лисицы» остановились

Баскетболистки «УГМК» допустили первую осечку на 21-й игре текущего розыгрыша Премьер-лиги. Фото: Пресс-служба БК "УГМК"

Баскетбольный клуб «УГМК» в матче регулярного чемпионата Премьер-лиги в гостях уступил столичному МБА со счётом 58:68. Это первое поражение уральского клуба за 73 игры, начиная с 1 марта 2019 года.

С самого начала первой четверти баскетболисты МБА вырвались вперёд и ни разу не дали «УГМК» сравнять счёт. Даже обновившая недавно свой снайперский рекорд Мария Вадеева не смогла за весь матч набрать больше 17 очков. К концу первой десятиминутки разрыв между командами достигал 6 очков.

Во второй четверти разрыв был семь очков, в конце третьей четверти – уже 16 в пользу хозяев. В последнем периоде баскетболистки «УГМК» уменьшили отрыв до 10 очков, но победа в матче всё равно осталась за московским клубом – 68:58

Клубы российского баскетбола – как женского, так и мужского – в эти дни потеряли своих легионеров. Команды, в которых приглашённых игроков было не так много, сейчас получают реальный шанс повлиять на расстановку сил: в том же МБА легионеров нет совсем.

Отчасти это объясняет, почему «УГМК» не смог справиться с московской командой. Среди всех клубов российской Премьер-лиги «лисицы» потеряли, пожалуй, больше всего талантливых игроков. Состав команды были вынуждены покинуть такие звёзды, как Кортни Вандерслут и Элли Куигли (уроженки США, выступающие за сборную Венгрии), Джонквел Джонс и Бреанна Стюарт, Александрия Бентли (США), Эмма Меессеман (Бельгия) и Альба Торренс (Испания).

Ранее в феврале команда лишилась двукратной олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер. Как сообщается на сайте Федеральной таможенной службы, при пересечении границы в аэропорту Шереметьево у неё в сумке обнаружили жидкость для электронного испарителя с содержанием запрещённого вещества.

Из иностранных игроков в составе команды осталась только форвард сборной Белоруссии Мария Попова.

Потерей для клуба стал и отъезд главного тренера, испанца Мигеля Мендеса, с которым команда трижды становилась чемпионом Евролиги. Вместо него в команду пришёл Дмитрий Донсков, ранее тренировавший «Самару». Заслуженный тренер России дважды приводил молодёжную сборную России к золотым медалям чемпионата Европы, входил в тренерский штаб основной женской сборной России по баскетболу, работал также в питерском «Спартаке», новосибирском «Динамо» и с «Вологдой-Чеваката». В 2009–2011 годах работал в штабе «УГМК».

Теперь «УГМК», по сути, предстоит собрать команду заново. Мария Вадеева, Анастасия Шилова, Евгения Белякова и Виктория Завьялова хоть и являются игроками национальной сборной, таким составом одерживать убедительные победы им будет трудно. Но вместе в новым тренером в команде появились сразу четыре новичка: центровая «Надежды» Ксения Тихоненко, Евгения Коротыгина и Марина Криво (обе из ногинского «Спартака») плюс центровая сборной России Альбина Ражева.

То, как сыграется текущий состав, покажет игра с курским «Динамо», ближайшим соперником «УГМК» по турнирной таблице. Хотя куряне тоже потеряли значительную долю иностранных игроков, более половины их состава – это члены сборных по баскетболу 5 х5 и 3 х3. Вероятнее всего, «УГМК» сможет выйти в плей-офф с первого места и получить преимущество домашней площадки, но как будут разыграны медали в финале – вопрос открытый.