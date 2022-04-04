Разыгрывающая «УГМК» Виктория Завьялова набрала в матче 10 очков и совершила 5 подборов. Фото: пресс-служба БК "УГМК"

Баскетболистки «УГМК» в третьем матче 1/4 финала Премьер-лиги обыграли подмосковную «Спарта энд К» и вышли в полуфинал чемпионата. Итоговый счёт серии составил 234:200.

В стартовой пятёрке у «УГМК» вышли Мария Вадеева, Виктория Завьялова, Евгения Белякова, Мария Попова и Анастасия Шилова – самый опытный, «ударный» состав команды.

Тем не менее счёт в матче открыла игрок «Спарты» Дарья Репникова, обойдя в проходе Евгению Белякову. Впрочем, уже через несколько секунд спартанки сфолили на Марии Поповой, и «лисицы» заработали своё первое очко. Первая четверть завершилась с небольшим преимуществом «УГМК» – 16:11.

В начале второй четверти «Спарта» сделала неплохой рывок в +11 очков за полторы минуты, но две последующие «трёшки» от Анастасии Шиловой окончательно закрепили лидерство «УГМК».

А самое примечательное событие случилось за 40 секунд до конца матча: после тайм-аута баскетболистки «Спарты» просто встали на площадке и ничего не делали, позволив Марии Вадеевой заработать лишние два очка. После перехода владения к «Спарте» произошло нечастое событие в баскетболе: подмосковная команда отдала мяч сопернику и признала поражение. «УГМК» на стала пользоваться преимуществом, и матч завершился досрочно.

Наиболее результативными игроками в екатеринбургской команде стали: Мария Вадеева, сделавшая дабл-дабл (29 очков и 17 подборов) и Анастасия Шилова (13 очков и 5 подборов). Альбина Ражева, не вышедшая в стартовой пятёрке и отыгравшая в два раза меньше времени, чем основной состав, тем не менее набрала 14 очков и сделала 4 подбора.

– Поражение, которое у нас произошло в Видном (29 марта в овертайме «УГМК» уступила «Спарте» 80:82. – Прим. «ОГ»), заставило нас многое переосмыслить в своей игре и тренировочном процессе. Мы провели масштабный разбор своей игры. Я думаю, у нас получилось провести работу над ошибками. Мы постарались использовать все свои сильные стороны, отсюда и победный результат, – рассказал после игры тренер «УГМК» Денис Севастьянов.

Следующим соперником екатеринбургского клуба стала «НИКА» (Сыктывкар). В полуфинале команды сыграют три игры до двух побед.

– «НИКА» – серьёзная команда, в составе которой достаточно прекрасных исполнителей и хороший тренерский штаб. Полагаю, что полуфинальные матчи будут интересными, – добавил Денис Севастьянов.

Матчи полуфинального этапа состоятся 8 апреля во Дворце спорта «УГМК» и 12 апреля в Сыктывкаре. При необходимости на 16 апреля будет назначен дополнительный матч.