БК "Уралмаш" вновь обыграл московскую "Руну"

В Верхней Пышме состоялся матч финальной серии плей-офф первого дивизиона баскетбольной Суперлиги между клубами "Уралмаш" и "Руна". Уральцы обыграли москвичей со счетом 85:63.
"Уверенно берем вторую. Счет в серии 2:0, финал переезжает в Москву, всем спасибо за поддержку", — говорится в группе БК "Уралмаш" в соцсети "ВКонтакте".
Лидерами матча стали:
- Джастин Роберсон, который оформил 24 очка, 4 передачи, 4 перехвата и 4 подбора мяча;
- Антон Глазунов с 18 очками, 7 передачами и 3 перехватами;
- Джавонте Даглас с 15 очками и 8 подборами.
Первый период екатеринбуржцы закончили, вырвавшись вперед на 8 очков, во втором периоде лидировали уже москвичи. Однако в двух последних "Уралмаш" стабильно держал соперников позади.
На данный момент "Уралмаш" и "Руна" удерживают две первые позиции регулярного чемпионата — у обоих клубов по 53 очка.