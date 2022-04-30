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30 апреля 2022, 18:17

БК "Уралмаш" вновь обыграл московскую "Руну"

Баскетбол

Уральцы обыграли москвичей со счетом 85:63. Фото: скриншот из трансляции матча

В Верхней Пышме состоялся матч финальной серии плей-офф первого дивизиона баскетбольной Суперлиги между клубами "Уралмаш" и "Руна". Уральцы обыграли москвичей со счетом 85:63.

"Уверенно берем вторую. Счет в серии 2:0, финал переезжает в Москву, всем спасибо за поддержку", — говорится в группе БК "Уралмаш" в соцсети "ВКонтакте".

Лидерами матча стали:

  • Джастин Роберсон, который оформил 24 очка, 4 передачи, 4 перехвата и 4 подбора мяча;
  • Антон Глазунов с 18 очками, 7 передачами и 3 перехватами;
  • Джавонте Даглас с 15 очками и 8 подборами.

Первый период екатеринбуржцы закончили, вырвавшись вперед на 8 очков, во втором периоде лидировали уже москвичи. Однако в двух последних "Уралмаш" стабильно держал соперников позади.

На данный момент "Уралмаш" и "Руна" удерживают две первые позиции регулярного чемпионата — у обоих клубов по 53 очка. 

Областная газета Свердловской области

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