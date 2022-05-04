Екатеринбургский «Уралмаш» – чемпион баскетбольной Суперлиги-1

Фото: пресс-служба БК "Уралмаш"

Сегодня в Москве завершилась финальная серия чемпионата России по баскетболу. Золотые медали Суперлиги-1 в первый раз в своей новейшей истории взял «Уралмаш». Московская «Руна» оказалась на втором месте.

Третья игра серии проходила в Московском Дворце спорта «Динамо». По итогам прошлых двух матчей «Уралмаш» вел в серии 2:0, поэтому победа позволила заводчанам стать чемпионами досрочно. Счет в матче 90:83.

Самыми результативными игроками стали Джастин Роберсон (30 очков, 6 передач и 2 перехвата), Джавонте Даглас (20 очков и 11 подборов) и Антон Глазунов (16 очков и по 3 передачи и перехвата).

В этом игровом сезоне был установлен новый рекорд Суперлиги – еще ни одной команде не удавалось победить больше 22 раз в серии. «Уралмаш» выиграл все свои матчи в этом году – 23 победы подряд, из них девять в плей-офф.

В символическую пятерку чемпионата вошли: Антон Глазунов («Уралмаш»), Денис Левшин («Темп-СУМЗ-УГМК»), Федор Ключников («Руна»), Артём Исаков («Самара») и Джавонте Даглас («Уралмаш»).

Самым ценным игроком сезона был признан Джастин Роберсон.

Видео из раздевалки чемпионов от пресс-службы БК «Уралмаш»: