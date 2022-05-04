Темы дня

Спорт / Баскетбол
4 мая 2022, 00:39

Екатеринбургский «Уралмаш» – чемпион баскетбольной Суперлиги-1

Фото: пресс-служба БК "Уралмаш"

Фото: пресс-служба БК "Уралмаш"

Сегодня в Москве завершилась финальная серия чемпионата России по баскетболу. Золотые медали Суперлиги-1 в первый раз в своей новейшей истории взял «Уралмаш». Московская «Руна» оказалась на втором месте.

Третья игра серии проходила в Московском Дворце спорта «Динамо». По итогам прошлых двух матчей «Уралмаш» вел в серии 2:0, поэтому победа позволила заводчанам стать чемпионами досрочно. Счет в матче 90:83.

Самыми результативными игроками стали Джастин Роберсон (30 очков, 6 передач и 2 перехвата), Джавонте Даглас (20 очков и 11 подборов) и Антон Глазунов (16 очков и по 3 передачи и перехвата).

В этом игровом сезоне был установлен новый рекорд Суперлиги – еще ни одной команде не удавалось победить больше 22 раз в серии. «Уралмаш» выиграл все свои матчи в этом году – 23 победы подряд, из них девять в плей-офф.

В символическую пятерку чемпионата вошли: Антон Глазунов («Уралмаш»), Денис Левшин («Темп-СУМЗ-УГМК»), Федор Ключников («Руна»), Артём Исаков («Самара») и Джавонте Даглас («Уралмаш»).

Самым ценным игроком сезона был признан Джастин Роберсон.

Видео из раздевалки чемпионов от пресс-службы БК «Уралмаш»:

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.05.2022, 00:39 / Спорт
Екатеринбургский «Уралмаш» – чемпион баскетбольной Суперлиги-1
04.05.2022, 00:19 / Спорт
"Уралочка" выиграла первый матч финала чемпионата России у "Локомотива"
03.05.2022, 17:51 / Общество
Кабмин РФ выделит 97 млн рублей на закупку мобильных офисов для оказания юридической помощи
03.05.2022, 17:11 / Общество
Свердловские власти отремонтируют дороги на двух популярных турмаршрутах
03.05.2022, 16:06 / Экономика
Владимир Путин подписал новый указ об ответных мерах на санкции