В полку уральских чемпионов прибыло

Лишь с четвертой попытки девушкам удалось завоевать долгожданные медали, поэтому радость от победы была сильнее в четыре раза. Департамент информполитики СО

В Верхней Пышме состоялся финал баскетбольной студенческой Лиги Белова. За право называться чемпионом Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) сражались по четыре команды среди мужчин и женщин. В драматичном финальном матче женская команда из УрФУ одержала победу над чемпионами прошлого сезона из СПбГУПТД со счетом 49:46.

Матч за золотые медали получился напряженным и одним из самых захватывающих в текущем сезоне среди девушек. Первую половину встречи впереди с минимальным преимуществом были студентки из Санкт-Петербурга – 28:26. Но уже во второй половине «УрФУ-Сима-Ленд» сначала сократила отставание до одного очка, а затем совершила рывок в 8 очков (6 из них – два дальних броска Полины Блиновсковой). В концовке «ГУТиД» сократил отставание двумя точными штрафными, но Анастасия Рыкова не смогла реализовать «трешку». Таким образом, со счетом 49:46 «УрФУ-Сима-Ленд» впервые в своей истории стала золотым медалистом чемпионата АСБ.

– Задача была остановить нападение [«ГУТиДа«], на этом, в принципе, и все. В самой концовке такого плотного по счету матча решающим фактором стали наши болельщики, – поделился после матча тренер команды УрФУ Андрей Лалетин. – Мы взяли трофей в студенческих лигах с четвертой попытки – пусть таких финалов будет как можно больше. Девчонки победили, зрители все это увидели – все круто!

Лучшим игроком женского Суперфинала АСБ была признана игрок «УрФУ-Сима-Ленда» Елизавета Колотовкина, сделавшая дабл-дабл (12 очков, 12 подборов, 4 передачи и 3 блок-шота в финале).

В символическую пятерку по итогам турнира вошли Полина Блиновскова, Татьяна Исакова (обе – «УрФУ-Сима-Ленд»), Анастасия Рыкова, Мария Яцемирская (обе – СПбГУПТД) и Анастасия Заболотская («Черные Медведи – Политех»).

Добавим, что мужская команда УрФУ до финала не добралась – в полуфинале парни уступили МГАФКу. Поэтому основное противостояние было между мужской командой МГУ и СПбГУПТД. По итогам матча москвичи оказались сильнее и победили с минимальным отрывом в 2 очка – 74:72.

Таким образом, пьедестал у мужчин выглядит так: первое место у МГУ, второе — у СПбГУПТД, третью строчку занял МГАФК. Лучшим игроком сезона у мужчин стал Валерий Щеголихин (МГАФК), а в символическую пятерку вошли Ион Урзыка (УрФУ), Роман Киселёв (СПбГУПТД), Станислав Абрамов (МЭИ), Артём Пилипенко (СибГИУ) и Пётр Степанянц (МГУ).

– Суперфинал юбилейного, пятнадцатого сезона Ассоциации студенческого баскетбола проведен на высшем уровне. Да, были сложности, связанные с переносом матчей по техническим причинам из КРК «Уралец» в Верхнюю Пышму. Поэтому благодарю Андрея Козицына, который предоставил спортивный объект и помог с вопросами логистики, – отмечает министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. - Девчонки из УрФУ – молодцы! Теперь у команды полный набор медалей – были бронзовые, серебряные, а сейчас и золотые награды. Считаю, что этими соревнованиями мы поставили красивую точку в баскетбольном сезоне. Президенту Федерации баскетбола Свердловской области Виктору Ганиенко можно поставить твердую пятерку.

Напомним, что Ассоциация студенческого баскетбола – крупнейшая студенческая спортивная лига Европы. Она объединяет 800 команд из 70 регионов, ежегодно проводит более пяти тысяч матчей. Треть профессиональных баскетболистов страны имеют опыт выступления в чемпионате АСБ.

Также после завершения матчей финала состоялся товарищеский матч между организаторами турнира и сборной Свердловской области. За команду Среднего Урала играли министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, президент Федерации баскетбола Свердловской области Виктор Ганиенко, а также профессиональные игроки команд Свердловской области. За сборную АСБ выступили исполнительный директор АСБ Сергей Крюков, чемпион Европы Алексей Саврасенко, член Зала славы АСБ Михаил Калинин и другие именитые спортсмены. Матч закончился вничью – 70:70.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал «ОГ», что в баскетбол не играл уже 20 лет, поэтому с удовольствием поучаствовал в Матче звезд: «Очень понравилась дружеская атмосфера на площадке, и конечно то, что получалось отдавать точные пасы и даже добиться результата от атаки кольца». Фото: Пресс-служба БК "Уралмаш"

Виктор Ганиенко, президент БК “Уралмаш" - чемпион мира по баскетболу среди ветеранов в категории 60+. Фото: Пресс-служба БК "Уралмаш"

Фото: Пресс-служба БК "Уралмаш"