В составе «УГМК» Бриттни Грайнер (№ 42) выиграла шесть чемпионатов России и четыре Евролиги. Фото: Александр Зайцев

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России Владимира ПУТИНА, дал большое интервью американской телекомпании NBC, в котором в частности высказался о ситуации с задержанием в России баскетболистки сборной США Бриттни ГРАЙНЕР, на клубном уровне выступающей за верхнепышминскую команду «УГМК».

31-летняя Бриттни Грайнер – сильнейшая баскетболистка современности. Она двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и самая яркая звезда женской НБА, где выступает за клуб «Финикс меркьюриз». Но, поскольку сезон в ЖНБА длится с мая по начало октября, а в Европе – с октября по май, то Грайнер, как и многие другие американские баскетболистки, вторую часть года играет за команды Старого света. Цвета «УГМК» она защищает уже 7 лет.

17 февраля этого года Бриттни Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево при прохождении таможенного контроля. В багаже баскетболистки были найдены электронные сигареты с гашишным маслом, которое запрещено на территории России. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК: контрабанда и хранение наркотиков. Спортсменке грозит до 10 лет тюрьмы.

Журналист Кейр Симмонс, бравший интервью у Дмитрия Пескова, задал вопрос о судьбе своей соотечественницы, употребив при этом термин «заложница». Пресс-секретарь Президента РФ не согласился с таким определением.

– Она не заложница, а фигурант уголовного дела о контрабанде наркотиков, – сказал Дмитрий Песков. – Есть целый ряд стран, в которые вы не можете въехать с наркотиками. Это преследуется по закону, с этим ничего не поделать. Это преследуется и по российским законам. Сотни и сотни наших граждан были осуждены за ношение гашиша. Почему мы должны делать исключение для иностранного гражданина?

На вопрос, почему Россия просто не отказала Грайнер во въезде, Дмитрий Песков сказал, что не может прокомментировать решение российских правоохранительных органов.

Тем временем Химкинский суд Московской области в очередной (уже в третий) раз продлил срок ареста баскетболистки – до 2 июля. 13 мая ТАСС сообщал, что Россия и США ведут переговоры об обмене Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута, который отбывает в Америке 25-летний срок по обвинению в незаконной торговле оружием.