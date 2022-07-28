Стали известны даты проведения и состав участников Кубка России по баскетболу 2023

Фото: пресс-служба БК "Уралмаш"

Мужской и женский турнир стартуют в конце сентября. Участие в розыгрыше Кубка примут сразу четыре свердловских клуба – «УГМК-Юниор», «УГМК», «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Уралмаш».

В групповом этапе у женщин примут участие 26 команд. Первые игры состоятся 22–24 сентября и в них выступит молодежная команда «УГМК», они попали в группу А. Свердловчанки будут соревноваться с «Казаночкой» (Казань), «Енисей»-2 (Красноярский край) и «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары). Победители из четырех групп выходят в плей-офф, выступление в Кубке продолжат лишь два финалиста.

В четвертьфинале в розыгрыш включатся еще две команды-финалиста чемпионата России прошлого сезона «Динамо» (Курск) и УГМК (Екатеринбург). Матчи «Финала четырех» женского Кубка пройдут 23–25 декабря 2022 года.

Мужские команды области минуют групповой этап и сразу попадают в финал. Так, ревдинская команда «Темп-СУМЗ-УГМК» (серебряный призер Кубка России сезона 2021–2022) сыграет в 1/16 финала 14–15 октября с одним из победителей группового этапа, а затем ответный матч – 4–5 ноября.

Екатеринбургский «Уралмаш», чемпионы Суперлиги прошлого сезона, вступают в борьбу за Кубок на стадии 1/8 финала, вместе с тремя клубами из Единой лиги ВТБ – МБА (Москва), «Нижним Новгородом» и «Самарой». По итогам декабрьских матчей заводчане могут попасть на петербургский «Зенит», который начинает выступление на Кубке с четвертьфинала.

«Финал четырех» мужского Кубка России пройдет 17–19 марта.