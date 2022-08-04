Судья удалил баскетболистку на 9 лет

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил баскетболистку из США Бриттни Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Также суд назначил ей штраф в размере 1 млн рублей.

31-летняя американка, на протяжении семи лет выступавшая за екатеринбургский клуб «УГМК», была задержана в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля этого года. В ее багаже были найдены электронные сигареты с гашишным маслом, которое запрещено на территории России.

Суд над спортсменкой начался 1 июля. Вчерашнее заседание было восьмым по счету.

Выступивший в ходе прений прокурор Николай Власенко заявил, что считает вину подсудимой в контрабанде наркотиков в значительном размере и в незаконном хранении без цели сбыта (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ) доказанной. На основании этого он потребовал осудить баскетболистку на 9 лет и 6 месяцев, а также оштрафовать ее на один миллион рублей.

В свою очередь адвокат Бриттни Грайнер – Мария Благоволина – обратила внимание суда на заслуги своей подопечной перед Россией: международные успехи БК «УГМК», которому баскетболистка помогла выиграть четыре розыгрыша Евролиги, а также многомиллионные налоги, которые она заплатила в казну РФ.

Сама баскетболистка в очередной раз признала свою вину, но опять подчеркнула, что у нее не было умысла совершать преступление, а запрещенные вещества она положила в свою сумку, потому что «собиралась впопыхах».

Судья Анна Сотникова признала спортсменку виновной и лишь на полгода сократила срок, запрошенный прокурором.

Обменный курс В конце июня США предложили обменять Бриттни Грайнер и еще одного американца – Пола Уилана, отбывающего в РФ срок за шпионаж, – на россиянина Виктора Бута, уже больше десяти лет сидящего в тюрьме штата Иллинойс («ОГ» писала об этом 29 июля). Однако нашу страну этот вариант не устроил: Россия не отвергает обмена, но настаивает на его равноценности, то есть два на два. Переговоры продолжаются.