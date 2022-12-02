Свердловское двоевластие

Фото: Пресс-служба "Уралмаша"

В российской баскетбольной Суперлиге в самом разгаре регулярный чемпионат. Во главе турнирной таблицы – два свердловских клуба – ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» и екатеринбургский «Уралмаш». Также обе команды успешно выступают и в Кубке России, победив в первых матчах 1/8 финала турнира.

ЧЕМПИОНАТ. В последнем туре Суперлиги ревдинцы в Сургуте встречались с местной командой «Университет-Югра». На протяжении трех четвертей на площадке была равная борьба, свердловские баскетболисты перед заключительной десятиминуткой вели со счетом 56:50, а в заключительном отрезке «Темп» сумел удержать лидерство и довести дело до победы – 82:77. Самым результативным игроком матча стал Максим Колюшкин, набравший 22 очка.

Екатеринбургский «Уралмаш» гостил у подмосковных «Химок». И заводчанам, как и коллегам из Ревды, пришлось довольно непросто. После первой половины игры хозяева вели в счете, и лишь в третьем и четвертом игровых отрезках «Уралмашу» удалось переломить ход встречи и добиться победы – 76:70. В составе екатеринбургской команды самым результативным стал Антон Глазунов, набравший 24 очка и сделавший шесть голевых передач.

На данный момент обе свердловские команды имеют одинаковое количество очков (19) и возглавляют турнирную таблицу. У ближайшего преследователя – «Руны» – 17 очков. И «Уралмаш», и «Темп» потерпели всего одно поражение в текущем сезоне: заводчане неожиданно уступили новичку Суперлиги – «Зениту-2» (91:94), прервав победную серию из 27 матчей, которая тянулась еще с прошлого сезона, а «Темп-СУМЗ-УГМК» проиграл в Ревде «Новосибирску» (78:83).

КУБОК. Победный настрой обе свердловские команды сохранили и в Кубке России. «Темп» в первом матче 1/8 финала сумел взять реванш у «Новосибирска» за поражение в чемпионате и в гостях добыл себе преимущество перед ответной кубковой встречей – 70:60. После двух четвертей ревдинцы вели с преимуществом всего в одно очко (32:31), решающим стал третий игровой отрезок, который «Темп» выиграл с преимуществом в десять очков. Самым результативным в составе «Темпа» стал Дмитрий Макеев, набравший 23 очка.

«Уралмаш» же отправился на выезд во Владивосток, где сыграл с местным «Динамо». Встреча завершилась в пользу екатеринбуржцев со счетом 82:76.

Ответные поединки 1/8 финала Кубка России состоятся в Ревде и Екатеринбурге в конце декабря, а следующие матчи свердловские команды проведут в рамках чемпионата Суперлиги. Во вторник, 6 декабря, «Уралмаш» в Екатеринбурге встретится с «Иркутом», а ревдинцы в этот же день примут «Динамо» из Владивостока.