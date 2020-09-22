Пять свердловских медалей на летнем ЧР по биатлону

Екатерина Глазырина (в центре) и Светлана Миронова (слева) с медалями спринтерской гонки летнего чемпионата России. Фото: Медиаслужба СБР

В Тюмени завершился летний чемпионат России по биатлону. Женская сборная Свердловской области достойно представила регион на турнире.

Уже на первом старте, индивидуальной гонке, свердловские спортсменки завоевали две медали. Опытная Екатерина Глазырина заняла второе место, уступив лишь Виктории Сливко, а третий результат показала ещё одна свердловчанка Светлана Миронова.

В спринтерской гонке Глазырина и Миронова боролись между собой за первое место. Екатерина обе стрельбы отработала на ноль и сумела выиграть у Светланы две секунды, заняв первое место.

– Честно говоря, сегодня я сделала ставку на стрельбу, потому и стреляла чуть медленнее, чем обычно, – отметила после гонки Екатерина Глазырина. – Хотелось бы сделать это быстрее, но главное – результат. Последний круг дался мне очень тяжело, отдала всё, что могу на данный момент. Когда увидела отставание Светланы Мироновой после второй стрельбы, а затем и по ходу заключительного круга, подумала, что она легко меня догонит и опередит. И даже удивилась, что осталась на первом месте.

В заключительный соревновательный день проходили эстафетные гонки. Женская сборная Свердловской области мощным составом (Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Екатерина Глазырина и Светлана Миронова) была главным фаворитом на победу. Однако неточная стрельба подвела наших спортсменок, которые не только использовали дополнительные патроны, но и заходили на штрафные круги.

– Да, нас считали фаворитами, но у всех девчонок присутствовало волнение – мы уже успели немного пообщаться между собой. Соперниц на чемпионате страны всегда много, все хотят показать то лучшее, на что готовы. К сожалению, у меня совсем не получилась стрельба стоя, хотя с лёжкой справилась. Может быть, это объясняется тем, что приходилось постоянно догонять, но в эстафете недопустимо заходить на штрафной круг, а я это сделала, – отметила после финиша Ирина Казакевич.

В итоге сборная Свердловской области показала второй результат, завоевав серебряные медали. Победителем гонки стала сборная ХМАО-Югры.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».