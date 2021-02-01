Проблески Шевченко и отсутствие золота: итоги чемпионата Европы по биатлону

Свердловчанка Анастасия Шевченко здорово проявила себя на взрослом чемпионате Европы, завоевав бронзовую медаль Фото: Пресс-служба IBU

В Польше завершился чемпионат Европы по биатлону. В преддверии старта чемпионата мира резерв национальной сборной доказывал свою состоятельность на континентальном первенстве.

И на кону стояли даже не столько медали чемпионата Европы, сколько возможность проявить себя и завоевать путёвку на чемпионат мира, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля. Старт чемпионата Европы получился, конечно, не таким, как мы думали: две бронзовые медали (у Ларисы Куклиной в индивидуальной гонке, а у свердловчанки Анастасии Шевченко – в спринте) и одно серебро (у Карима Халили в спринте) в четырёх стартовых гонках – не то, на что рассчитывали и болельщики, и тренерский штаб, и сами спортсмены. Во второй части чемпионата российским биатлонистам также не удалось «выстрелить». Без медалей остались наши спортсмены в гонках преследования и сумели завоевать лишь ещё одну бронзовую награду в сингл-миксте – постарались Лариса Куклина и Евгений Гараничев. Причём награда могла быть и более высокого достоинства, однако Гараничев не сумел удержать первую позицию, которую ему передала Куклина.

Как итог – одна серебряная и три бронзовые награды за восемь гонок. Такого провального выступления не было 14 лет: в последний раз без золотых наград с чемпионата Европы вернулись в 2007 году, и тогда, кстати, сборную России представляли Антон Шипулин, Ольга Вилухина и Светлана Слепцова.

Уже после чемпионата Европы тренерский штаб объявил имена тех, кто дополнит состав основной команды и будет готовиться к чемпионату мира. Если Лариса Куклина и Карим Халили ещё хоть как-то оправдали своё появление в основе, то вот по поводу Евгения Гараничева есть большие вопросы. Человек приезжает на чемпионат Европы, ужасно выступает в индивидуальной гонке (36-е место), отказывается от участия в спринте и гонке преследования, заваливает сингл-микст и… всё равно получает приглашение в сборную на чемпионат мира. Если это не блат и не дань прошлым заслугам – то что? Да и пусть лучше на чемпионат мира едет молодёжь, которая также, как и Гараничев, провалилась на чемпионате Европы. Но для них это хотя бы будет бесценный опыт, а для Гараничева – очередной мучительный турнир.

Обидно, что так и не получила вызов в национальную команду Анастасия Шевченко. Да, гонка преследования у неё не удалась (26-е место), но в индивидуальной гонке и в спринте она ничем не уступала той же Куклиной, которая в Поклюку поедет. Анастасию решили отправить на юниорский чемпионат мира, где она, безусловно, будет одной из главных фавориток во всех гонках.

Основная сборная, к которой должны присоединиться Халили, Гараничев и Куклина, решила тренироваться перед чемпионатом мира именно в Словении, где и будет проходить турнир. Команда уже в Поклюке и готовится к главному старту сезона. Кстати, окончательный состав сборной России должен быть утверждён ВАДА. К сожалению, это часть тех санкций, которые применяются к нашей сборной. Также этот чемпионат мира будет для наших биатлонистов особенным: российские спортсмены будут лишены флага, гимна и национальной символики. Другими словами, допущенные ВАДА спортсмены будут выступать в нейтральном статусе: такое решение в декабре 2020 года принял спортивный арбитражный суд.