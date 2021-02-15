Ирина Казакевич стала лучшей из россиянок в гонке преследования на ЧМ по биатлону

Фото: Медиа-служба СБР

В Поклюке (Словения) продолжается чемпионат мира по биатлону. После спринта спортсмены и спортсменки вышли на старт гонок преследования.

В мужской гонке шансы на борьбу за медаль были у Эдуарда Латыпова, который по итогам спринта замкнул десятку сильнейших и проигрывал лидеру всего 33 секунды. И Латыпов действительно мог зацепиться за тройку, однако подвела стрельба, и Эдуард финишировал седьмым. Александр Логинов и Матвей Елисеев стреляли ещё хуже и показали 16-й и 17-й результаты соответственно. Победителем стал Эмильен Жаклин из Франции, на второй позиции расположился Себастьян Самуэльссон, замкнул тройку призёров Йоханнес Бё.

У российских биатлонисток лучшей по итогам спринта стала свердловчанка Ирина Казакевич, для которой этот чемпионат мира – дебютный. Она ушла в гонку преследования с 19-й позиции, допустила три промаха на четырёх огневых рубежах и финишировала 23-й. И при этом всё равно стала лучшей из россиянок: Ульяна Кайшева заняла 29-е место, Евгения Павлова – 40-е. Норвежка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования, австрийка Лиза Хаузер завоевала серебро, а француженка Анаис Шевалье-Буше – бронзу.

Впереди у биатлонистов индивидуальные гонки. Женщины выйдут на старт сегодня, 16 февраля (в 16:05 по уральскому времени), а мужчины – завтра, 17 февраля (в 18:30).