Свердловчанка Ирина Казакевич завоевала бронзу на чемпионате России по биатлону

Фото: скриншот трансляции, телеканал "Матч ТВ"

В Ханты-Мансийске стартовал чемпионат России по биатлону. В женской спринтерской гонке свердловские спортсменки завоевали первую медаль турнира.

Свердловскую область на чемпионате России представляют Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Анастасия Шевченко - спортсменки, которые имеют опыт выступления на этапах Кубка мира, поэтому сборная региона в женском биатлоне - одна из сильнейших в стране. В спринте неплохо начали все свердловские спортсменки, не допустив промахов на первом огневом рубеже. Однако на стойке Ирина Казакевич и Анастасия Шевченко допустили по одной осечке, Светлана Миронова - две. При этом Казакевич очень быстро прошла третий круг дистанции и сумела влезть в тройку призёров: Ирина показала третий результат, уступив 31 секунду победительнице гонки - Евгении Павловой. Второе место неожиданно заняла Наталья Ушкина, которая в прямом эфире "Матч ТВ" объявила, что в следующем сезоне будет представлять сборную Румынии.

Светлана Миронова по итогам гонки заняла одиннадцатое место, Анастасия Шевченко - тринадцатое.