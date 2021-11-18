Миронова и Казакевич выступят на Кубке мира по биатлону

Светлана Миронова - лидер российского женского биатлона. Удастся ли ей приблизиться в этом сезоне к мировым вершинам? Фото: Алексей Филиппов/Медиа СБР

Четыре свердловчанки вошли в состав сборной России по биатлону для участия в Кубке мира и Кубке IBU сезона 2021/2022. В основной команде стартуют Светлана Миронова и Ирина Казакевич, в случае успешного выступления к ним имеют шанс присоединиться Анастасия Шевченко и Тамара Дербушева.

– Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, как известно, отобрались ранее благодаря попаданию в топ-20 общего зачёта, – прокомментировал решение руководитель Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. – Лариса Куклина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова – тренерским решением, Кристина Резцова – по спортивному принципу, выше неё по итогам двух контрольных гонок были только Куклина и Миронова. В команду Кубка IBU Наталья Гербулова и Анастасия Шевченко отобрались по спортивному принципу, Евгения Буртасова, Анастасия Гореева, Тамара Дербушева и Екатерина Носкова – по тренерскому решению.

Для любителей биатлона, которые по каким-либо причинам пропустили важные изменения межсезонья, сразу поясним наличие в списке «новых», а на самом деле хорошо знакомых имён – Евгения Павлова в апреле вышла замуж и теперь будет выступать под фамилией Буртасова, по той же причине с апреля Ульяна Кайшева стала Нигматуллиной. Свердловчанка Тамара Воронина теперь – Дербушева.

Включение наших Мироновой и Казакевич в первый состав было предсказуемо. И не только потому, что они с детства занимаются у старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова. Обеим в прошлом сезоне было далеко до лидеров мирового рейтинга, но твёрдыми середняками себя зарекомендовали. Лучшая из россиянок (19-е место в общем зачёте) Миронова, для которой предстоящий сезон будет шестым в Кубке мира, дважды поднималась на вершину подиумов (оба раза в эстафетах), Казакевич только дебютировала на таком высоком уровне, и хотя заняла в итоге только 37-е место, показала, что потенциал для роста у неё есть.

Вся женская сборная России в прошлом сезоне выступила неудачно, тем легче в сравнении с тем результатом будет нынче добиться прогресса. Старт Кубка мира состоится уже в следующие выходные. Гонки первого этапа должны пройти 27–28 ноября в шведском Эстерсунде. Через неделю там же пройдут и гонки второго этапа.

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