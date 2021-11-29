Кто биатлон смотрел, тот в цирке не смеётся

Светлана Миронова опоздала на старт индивидуальной гонки из-за сломанного крепления у лыж Фото: Manzoni/NordicFocus

В шведском Эстерсунде стартовал новый биатлонный сезон: прошли гонки первого этапа Кубка мира. И увы, начало выдалось для российских спортсменов не самым лучшим.

Началось всё с женской индивидуальной гонки. Свердловчанка Ирина Казакевич, по словам главного тренера сборной Михаила Шашилова, не справилась с давлением и волнением, провалив стрельбу. Да так провалила, что допустила аж десять промахов! Учитывая, что это была индивидуальная гонка, в которой за каждый промах начисляется штрафная минута, то говорить о результатах нашей спортсменки даже неприлично: 109-е место из 111 финишировавших спортсменок. Казакевич обошла только эстонку Йоханну Талихярм (как же тут не пошутить про стереотип о медлительности эстонцев) и японку Асуку Хатисуку.

Следили пристально за выступлением ещё одной свердловчанки – Светланы Мироновой. Лидер женской сборной тоже не обошлась без казуса: Миронова опоздала на старт… Светлана объяснила это проблемой с креплением лыж, которую исправляли прямо перед стартом. Как же так получается, что у нашей спортсменки перед первой гонкой сезона возникли проблемы с инвентарём – остаётся только догадываться. Но факт остаётся фактом: Миронова выехала на дистанцию через десять секунд после сигнала и в итоге заняла 25-е место.

Как говорится – дурной пример заразителен. На следующий день на старт спринтерской гонки у мужчин опоздал Евгений Гараничев. Он…забыл палки и ждал, пока их принесут. Таким образом, он потерял около 35 секунд, а финишировал на 113-м месте. А стоило ли вообще выходить на старт, Евгений?

Скрасить все эти неудачи мог Эдуард Латыпов. В индивидуальной гонке он совершил всего один промах, показывал хорошую скорость и накатывал на финиш с прицелом на третье-четвёртое места. И вот – финишная горка, спуск и прямая. Вот только вместо финиша Латыпов поехал к огневому рубежу. Осознав, что едет не туда, Эдуард развернулся и поехал в обратную сторону.

– Эдик, ты куда припёрся-то? Створы перепутал – ну что ж ты за балда! – в эфире «Матч ТВ» закричал Дмитрий Губерниев.

В итоге Латыпов финишировал на седьмом месте, став лучшим из россиян. После финиша он объяснил свою ошибку усталостью.

Вот таким получился старт у российских биатлонистов в новом сезоне Кубка мира. Как-то сразу надежды рассеялись и осталась очередная безнадёга. Четыре гонки – ноль медалей. Столько «косяков» от наших спортсменов я не припомню даже в течение одного сезона, а тут аж на одном этапе. Интересно, что реакция тренерского штаба уже последовала: Евгений Гараничев и Матвей Елисеев отправятся на Кубок IBU, а вместо них к основной команде присоединятся свердловчанин Василий Томшин, а также Александр Поварницын. Они здорово проявили себя на первом этапе Кубка IBU и получили шанс на повышение. У женщин на Кубке IBU выступает свердловчанка Анастасия Шевченко, она заняла четвёртое место в спринте и отправится на второй этап турнира.