Анастасия Шевченко возглавила общий зачёт Кубка IBU

Фото: Пресс-служба IBU

В Швеции и Норвегии завершились вторые этапы Кубка мира и Кубка IBU по биатлону. Российские спортсмены завоевали шесть наград, три из которых высшего достоинства.

Начнём с Кубка IBU. Анастасия Шевченко пополнила свою копилку наград ещё двумя медалями. К бронзе в суперспринте, о которой «Областная газета» уже писала, Анастасия добавила золото в спринте и серебро в масс-старте. После двух этапов Кубка IBU Шевченко уверенно возглавляет общий зачёт и ждёт приглашения в основную команду. Также успешно выступает на Кубке IBU и Антон Бабиков. Российский биатлонист сумел выиграть две гонки на этапе в Норвегии (спринт и масс-старт), тем самым заставив обратить на себя внимание тренерского штаба основной сборной.

На Кубке мира у национальных команд России дела обстоят хуже. В женской части соревнований российские биатлонистки по-прежнему без медалей. В спринте лучший результат показала Светлана Миронова, представляющая Свердловскую область (20-е место), в гонке преследования лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина (17-е место), а в эстафете сборная России заняла восьмое место с отставанием в три минуты.

У мужчин продолжает борьбу за медали Эдуард Латыпов. В спринте он вновь остановился в шаге от пьедестала, в гонке преследования стал 11-м. А первую медаль в новом сезоне Кубка мира российские биатлонисты завоевали в мужской эстафете. Интересно, что всё тот же Латыпов завершал гонку и вёл борьбу с норвежским биатлонистом за золото, но на стойке Эдуард неожиданно начал промахиваться и в итоге ушёл на штрафной круг. Это не позволило российской команде бороться за золото или серебро, но бронзу Латыпов всё же сохранил.

Досье ОГ Анастасия Шевченко родилась 11 июня 1999 года в Омске. Вслед за братом Алексеем Шевченко в юниорском возрасте перебралась в Екатеринбург, где стала заниматься у Михаила Шашилова (ныне – наставника основной женской сборной России) и представлять Свердловскую область. Чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призёр взрослого чемпионата Европы. В конце прошлого сезона дебютировала на этапе Кубка мира.