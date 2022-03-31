Первая медаль свердловских биатлонистов на чемпионате России

Фото: Евгений Тумашов/Медиа-служба СБР

В Тюмени стартовал заключительный турнир сезона для отечественных биатлонистов – чемпионат России. На соревнования, как и на Кубок России в Уфе, были приглашены спортсмены из Белоруссии, а также из Казахстана, которые участвуют в турнире вне зачёта. Уже в первые два дня свердловские биатлонисты сумели завоевать награду.

Открыл турнир мужской спринт. Свердловскую область представлял Кирилл Бажин, который довольно неплохо проявил себя на Кубке России в Уфе, завоевав две медали. В стартовой гонке в Тюмени свердловчанин допустил по одному промаху на двух огневых рубежах и занял 20-е место в итоговом протоколе, уступив победителю две минуты. Золото выиграл Даниил Серохвостов, на второй строчке расположился Эдуард Латыпов, а замкнул тройку призёров Карим Халили.

В женской части соревнований представительниц нашего региона было гораздо больше. На старт женской спринтерской гонки вышли призёры Олимпийских игр в Пекине Ирина Казакевич и Светлана Миронова, а также Тамара Дербушева, Юлия Сазонова, Антонина Кирсанова и Александра Плюснина. Лучший результат из свердловских спортсменок показала Ирина Казакевич – девятое место. Она допустила три промаха на огневых рубежах, что не позволило ей бороться за призовые места. Тамара Дербушева заняла 12-е место, Светлана Миронова – 22-е, Юлия Сазонова – 24-е, Антонина Кирсанова – 47-е, Александра Плюснина – 55-е. Чемпионкой России в спринте стала Виктория Сливко, на втором месте оказалась Елизавета Каплина, на третьем – Анастасия Гореева.

Вчера состоялись эстафетные гонки: синглмикст и смешанная эстафета. В синглмиксте от каждого региона выступают по два спортсмена (мужчина и женщина), каждому из которых нужно было пройти по четыре круга и совершить по четыре стрельбы (две лёжа и две стоя). Смешанная эстафета представляет собой классическую эстафету с четырьмя участниками от команды и двумя огневыми рубежами для каждого спортсмена, но в команде присутствуют по двое мужчин и две женщины.

На смешанную эстафету сборная Свердловской области не смогла заявиться, так как в мужской части соревнований выступает только Кирилл Бажин, зато в синглмиксте Кирилл стартовал вместе с Тамарой Дербушевой. С самого начала гонки свердловские спортсмены шли в числе лидеров и вели борьбу за медали. При последней передаче эстафеты Кирилл Бажин отправился на этап на третьей позиции, уступая лишь Максиму Цветкову и Евгению Гараничеву. Свердловчанин сумел удержать третье место и принести своему дуэту бронзовую медаль турнира – первую награду нынешнего чемпионата России для нашего региона. Максим Цветков вместе с возобновившей карьеру Екатериной Юрловой-Перхт выиграл эту гонку, а Евгений Гараничев и Виктория Сливко завоевали серебряные медали.

Сегодня у спортсменов день отдыха, после чего состоятся заключительные гонки сезона. В субботу женщины будут соревноваться в классической эстафете, а мужчины – в масс-старте. В воскресенье зрители увидят женский масс-старт и мужскую эстафету.