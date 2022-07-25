Строительство биатлонного комплекса имени Антона Шипулина в Екатеринбурге стартует в 2023 году

Депутат уточнил, что сроки строительства будут зависеть от механизма финансирования. Фото: Павел Ворожцов

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин заявил, что биатлонный комплекс в Екатеринбурге начнут строить в 2023 году. Завершить возведение спортивного объекта планируют в течение трех лет.

Депутат уточнил, что сроки строительства будут зависеть от механизма финансирования.

"Если мы говорим про концессию, то возведение объекта займет около 2-3 лет, если говорим про областной бюджет, то все будет зависеть от того, сколько средств область сможет ежегодно выделять. Пока мы не выбрали методику финансирования, невозможно говорить о сроках реализации, но то, что строительство начнется со следующего года, мы уже с губернатором обсудили, скорее всего, это факт. Вообще у нас около пяти этапов строительства, но надеюсь, что в три года мы управимся", — рассказал Антон Шипулин ТАСС.

Весной нынешнего года проект биатлонного комплекса прошел государственную экспертизу. Антон Шипулин сказал, что объект будет предназначен не только для занятий профессиональных спортсменов, но и для активного отдыха свердловчан. При этом бывший биатлонист не уточнил стоимость строительства комплекса, так как из-за санкций цены на стройматериалы сильно изменились.

Напомним, что новый спортивный комплекс планируют возвести в районе 11-го км Московского тракта в Екатеринбурге. В нем будут находиться несколько спортивных площадок, среди которых лыжно-биатлонный стадион, трассы для скандинавской ходьбы, бассейн и ледовая арена.