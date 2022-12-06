Один за всех

Фото: Сергей Аверьянов/Медиа-служба СБР

В Увате завершился второй этап Кубка России по биатлону. Свердловские спортсмены сумели завоевать первые четыре медали в новом зимнем сезоне. Более успешному выступлению мешает нехватка кадров: в мужской команде области всего один спортсмен.

Кубок России стартовал в конце ноября в Ханты-Мансийске, где, правда, прошли всего две гонки. Остальные четыре старта были отменены из-за холодов: температура воздуха опускалась до -25 градусов. Не обошлось без отмены гонок и в Увате.

Мужчины пробежали индивидуальную гонку на 20 километров в первый соревновательный день. Победителем стал Василий Томшин – уроженец Серова, выступающий за Санкт-Петербург. На втором месте оказался Никита Поршнев, а на третьем – Иван Колотов. Единственный представитель Свердловской области в мужских соревнованиях Кирилл Бажин занял 12-е место.

На следующий день должна была состояться женская индивидуальная гонка на 15 км. Однако морозы не позволили спортсменкам выйти на старт: к предполагаемому началу гонки на термометре была цифра -27.

Через день в Тюменской области «потеплело» до -20, и организаторы приняли решение провести две спринтерские гонки.

Первыми на дистанцию в 7,5 км отправились женщины, где у Свердловской области представительство больше. Ирина Казакевич совершила на двух огневых рубежах по одной ошибке, но это не повлияло на ее результат: свердловчанка показала хороший ход по дистанции и сумела прийти на финиш с лучшим результатом. На втором месте оказалась Виктория Сливко из Тюменской области, а замкнула тройку призеров еще одна свердловчанка – Тамара Дербушева.

Следом на трассу вышли мужчины: им предстоял спринт на 10 км. Лучшее время в этой гонке показал Даниил Серохвостов, на втором месте расположился Иван Колотов, на третьем – Василий Томшин. Кирилл Бажин, как и двумя днями ранее, финишировал 12-й.

В заключительный соревновательный день были проведены эстафеты: сингл-микст (в команде – одна женщина и один мужчина), а также смешанная эстафета (две женщины и два мужчины).

В сингл-миксте Свердловскую область представили Тамара Дербушева и Кирилл Бажин. До последнего этапа свердловский дуэт лидировал в гонке, но преимущество перед сборной Белоруссии и командой Тюменской области было небольшим. Все решилось на заключительной стрельбе:соперники были точны, а Кирилл Бажин допустил один промах. В итоге Белоруссия выиграла гонку, сборная Тюменской области финишировала второй, а сборная Свердловской области – третьей.

А вот для участия в смешанной эстафете сборной Свердловской области не хватило мужчин, пришлось их заимствовать у соседей из Тюмени. На старт вышла сборная Уральского федерального округа, состоявшая из двух свердловчанок (Анастасия Шевченко и Наталия Шевченко), а также из двух тюменцев (Вячеслав Малеев и Андрей Вьюхин). Интересно, что Анастасия и Наталия (Наталия – жена старшего брата Анастасии – Алексея) прошли свои этапы на отлично и передали эстафету мужской части команды на первом месте с восьмисекундным преимуществом. Сохранить его тюменцам не удалось, но медали все же у сборной УрФО остались. Андрей Вьюхин финишировал третьим, пропустив вперед команду ХМАО-Югры, ставшую победительницей, и сборную Красноярского края.

Следующий этап Кубка России состоится в Тюмени. Первые гонки пройдут уже завтра, 8 декабря.

Промежуточный финиш После двух этапов Кубка России у сборной Свердловской области четыре медали: одно золото и три бронзы.

В общекомандном зачете наша команда идет на девятой строчке, при этом в зачете у женщин свердловчанки возглавляют рейтинг, а у мужской команды региона усилиями Кирилла Бажина двенадцатая позиция.

В личном рейтинге Кубка России в женской части соревнований лидирует Виктория Сливко – у нее 102 очка. Следом идут две свердловчанки – Ирина Казакевич (96 очков) и Тамара Дербушева (87 очков).

У мужчин рейтинг возглавляет Карим Халили (146 очков), на второй позиции Василий Томшин (135 очков), на третьей – Иван Колотов (131 очко).