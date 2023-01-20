Вернулись за медалями

Наталия Шевченко завоевала серебро на этапе Кубка Содружества. Фото: Медиа-служба СБР.

В Раубичах (Белоруссия) возобновился международный турнир по биатлону – Кубок Содружества. Там состоялся четвертый этап соревнований, в которых принимают участие сильнейшие спортсмены России и Белоруссии.

Стартовал этап женской спринтерской гонкой, где большим количеством участниц была представлена Свердловская область. Группа Михаила Шашилова, в которой состоят сильнейшие спортсменки региона, входящие в национальную сборную, полным составом пропускала пятый этап Кубка России, прошедший на прошлой неделе в Рыбинске. По словам наставника, это было заложено в изначальный план подготовки. Вместо Рыбинска свердловчанки отправились в Сочи, где провели двухнедельный сбор, после чего прибыли в Белоруссию.

Пауза в соревновательном процессе пошла на пользу подопечным Михаила Шашилова. Все четыре представительницы региона вошли в шестерку лучших по итогам спринта. На подиуме оказались Наталия и Анастасия Шевченко (Наталия – жена родного брата Анастасии). Наталия допустила один промах на второй стрельбе, и это помешало ей побороться за золото: она уступила победительнице гонки – Ларисе Куклиной – восемь секунд. Анастасия же оба огневых рубежа отработала на ноль, но ходом была медленнее и показала третий результат, опередив лидера белорусской сборной – олимпийскую чемпионку Динару Алимбекову – всего на несколько десятых секунды.

Еще две свердловчанки – Тамара Дербушева и Ирина Казакевич – не самым лучшим образом справились со стрельбой, что помешало им побороться за призы. Но при этом обе спортсменки оказались довольно высоко, что сохраняет хорошие шансы на медали в гонке преследования. Тамара Дербушева с двумя промахами показала пятый результат, Ирина Казакевич с тремя осечками – шестая.

После этой гонки общий зачет у женщин продолжает возглавлять Динара Алимбекова – на ее счету 916 очков. Вторую и третью позиции делят Тамара Дербушева и Наталья Гербулова – у них по 910 очков. Ирина Казакевич занимает четвертую позицию (886 очков), Анастасия Шевченко – десятая (699 очков), Наталия Шевченко – 23-я (262 очка).

Сегодня, 21 января, спортсменки пробегут гонку преследования, а завтра состоится масс-старт.

Впереди еще два этапа Кубка Содружества: с 26 по 29 января биатлонисты вновь соберутся в Раубичах, а заключительный этап пройдет в Тюмени с 9 по 12 марта.