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В Ижевске состоялся первый из трех запланированных этапов чемпионата России по биатлону. Сборная Свердловской области с четырьмя завоеванными медалями возглавила общий зачет среди регионов.

Открыли турнир женщины, которым предстояла индивидуальная гонка на 15 км. В этом виде программы за каждый промах начисляется штрафная минута, поэтому в призерах обычно находятся хорошие стрелки. Опытная Лариса Куклина оказалась в этой гонке лучшей, допустив лишь одну осечку на последнем рубеже. При этом она выиграла всего пять секунд у свердловчанки Анастасии Шевченко, которая допустила два промаха и показала второй результат, то есть Анастасия ходом опередила победительницу на 55 секунд. Замкнула тройку призеров Наталья Герублова.

В мужской индивидуальной гонке лучше всех со стрельбой справился единственный представитель Свердловской области Кирилл Бажин. Он безупречно проходил этап за этапом и в итоге показал лучший результат. Второе место занял Ильназ Мухамедзянов, а третье – новоиспеченный обладатель Большого глобуса Кубка России Карим Халили.

Продолжились соревнования в Ижевске двумя специфическими гонками – мужским и женским суперперсьютом. Гонка разделена на две части: сначала спортсмены преодолевают квалификацию с двумя огневыми рубежами, а затем на основании результатов, показанных в квалификации, уходят на основной старт, состоящий из пяти кругов с четырьмя огневыми рубежами. И здесь вновь не обошлось без свердловских медалей. У женщин представительницы нашего региона показали отличные результаты в квалификации (три свердловчанки – в пятерке сильнейших), которые закрепили и в основной гонке. Тамара Дербушева пришла к финишу первой, завоевав золотую медаль, ее партнерша по команде Ирина Казакевич финишировала второй. Анастасия Шевченко, показавшая третье время в квалификации, не справилась со стрельбой и заняла только 13-е место. В мужском суперперсьюте Кирилл Бажин стал в квалификации 24-м, но при этом значительно улучшил позицию в основной гонке, показав 11-й итоговый результат.

В завершении ижевского этапа были масс-старты, где свердловских спортсменов подвела стрельба. Ирина Казакевич и Анастасия Шевченко допустили по семь промахов и остались за пределами десятки сильнейших, Тамара Дербушева с тремя осечками пришла к финишу пятой. Кирилл Бажин допустил четыре промаха и финишировал седьмым.

По итогам первого этапа чемпионата России сборная Свердловской области с четырьмя медалями возглавила зачет среди регионов. У Тюменской области три награды, у ЯНАО и Удмуртской республики – по две.

Борьба за награды чемпионата России по биатлону продолжится в Ханты-Мансийске, где с 27 марта по 2 апреля будут разыграны 10 комплектов медалей, а завершится – марафонскими гонками в Увате 5 и 6 апреля.