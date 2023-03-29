Бывшая лыжница настреляла на золотой дубль

К прошлогоднему золоту чемпионата России по лыжным гонкам Наталия Шевченко добавила две победы на чемпионате страны по биатлону. Фото: Андрей Аносов / СБР

Свердловчанка Наталия ШЕВЧЕНКО одержала уверенную победу в гонке преследования на втором этапе чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске. Допустив всего один промах, она обошла ближайших соперниц более чем на минуту. Это уже второе золото спортсменки на этом турнире: днем ранее Наталия стала лучшей в спринте. Результат можно назвать уникальным, учитывая, что всего лишь год назад она еще выступала в лыжных гонках.

Двукратная чемпионка России

Этап в Ханты-Мансийске начался для 22-летней Наталии Шевченко как нельзя лучше. Сначала она дважды отстреляла на ноль в спринтерской гонке и завоевала первую для себя медаль чемпионата России по биатлону. Второе место заняла Анастасия Егорова, уступив 35 секунд, все остальные проиграли больше минуты. При этом в протоколе рядом с фамилией Шевченко был скромно указан первый разряд, тогда как в десятке сильнейших оказались семь мастеров спорта международного класса и два мастера спорта.

В гонку преследования Наталия ушла в гордом одиночестве, и, наверное, это сыграло ей на руку. С первого же огневого рубежа Шевченко закрывала все мишени, продолжая оставаться лидером, а преимущество над остальными соперницами только росло. Перед заключительной стрельбой Наталия «везла» всем больше полутора минут и вполне могла позволить себе промахнуться пару-тройку раз. Но промахнулась только однажды, спокойно сбегала штрафной круг и уехала на финиш все так же в гордом одиночестве, принеся в копилку сборной региона еще одну золотую медаль.

Досье Наталия Шевченко родилась 11 октября 2000 года в селе Сямжа Вологодской области. Занималась лыжными гонками, становилась чемпионкой России и была призером молодежного чемпионата мира. С мая 2022 года представляет Свердловскую область в биатлоне. Лучший результат нынешнего сезона – золото на этапе Кубка Содружества, две победы на этапе чемпионата России. В рейтинге Союза биатлонистов России Наталия занимает 11-ю строчку.

Трио Шевченко

А ведь еще год назад Наталия Шевченко была Наталией Мекрюковой и являлась членом сборной России по лыжным гонкам. Лучшим ее результатом была бронза на молодежном чемпионате мира, она привлекалась и к этапам Кубка мира, но там до подиума ей добраться не удавалось. Наталия была довольно перспективной лыжницей, но неожиданно для многих она решилась на кардинальную перестройку своей карьеры и сменила вид спорта: в мае было объявлено о ее переходе в биатлон.

Разгадка такого поворота событий кроется в простом семейном счастье. В апреле 2022 года Наталия вышла замуж за экс-биатлониста, а ныне сервисмена сборной России – Алексея Шевченко.

– Что скрывать, не хотелось долгое время проводить на расстоянии с мужем, – поясняла тогда свой переход Наталия. – Был в голове вариант с переходом Алексея в сервис лыжной сборной, но там тяжеловато было бы пробиться в состав сервис-бригады. Но мне и хотелось попробовать себя в биатлоне, жизнь спортивная коротка.

Так в женской сборной Свердловской области стало три человека с фамилией Шевченко. Алексей работает в группе свердловского специалиста Михаила Шашилова, который тренирует основную команду региона. К ней присоединилась Наталья и стала партнершей по команде Анастасии Шевченко – младшей сестры Алексея.

В поисках стабильности

Наталия начала знакомство с биатлоном, провела сборы с командой и стала втягиваться в новый для себя вид спорта. Конечно, никто не ждал от Шевченко сиюминутных результатов, учитывая, что с винтовкой спортсменка начала дружить только в межсезонье. Изначально Наталия планировала дебютировать зимой, но Михаил Шашилов предоставил шанс новоиспеченной подопечной на летнем чемпионате России. 23 сентября Наталия вышла на старт спринтерской гонки и финишировала с 23-м результатом.

Постепенно Наталия начала добавлять в стрельбе. К примеру, на втором этапе Кубка России в Увате в спринтерской гонке она отработала без ошибок на рубежах и показала одиннадцатый результат. А 19 января Шевченко добыла первую биатлонную медаль, причем сразу международную. На четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия) Наталия с одним промахом показала второй результат в спринтерской гонке.

– Зачем бы я брал Шевченко к себе, если бы не верил в нее? Я во всех верю, кто со мной занимается. У нас много хороших девчонок, надо просто дать им возможность, чтобы они поняли, что в них верят. Сегодня Наталия выиграла с большим преимуществом, но сегодня так, а завтра по-другому. Наверное, на Кубке мира с таким результатом она была бы десятой. Это здорово для нее, – сказал после спринтерской гонки Михаил Шашилов.

Победы на втором этапе чемпионата России в Ханты-Мансийске стали не только приятным бонусом в конце сезона, но и показали, что при стабильной стрельбе Наталия Шевченко – серьезный конкурент всем сильнейшим российским спортсменкам.

Мнения – Не удивлен победе Шевченко, потому что в течение сезона она демонстрировала хорошую стрельбу и хорошую скорость, все время была где-то рядом, – приводит слова президента СБР Виктора Майгурова Metaratings. – Она сделала то, чему ее научили тренеры за летнюю и зимнюю подготовку, набралась опыта, поэтому я рад за нее. У нас хорошая коллаборация с лыжниками. – Девочка молоденькая, лыжница, все данные для успеха у нее есть, – прокомментировала в эфире «Матч ТВ» победу Шевченко в гонке преследования двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева. – Главное, как она сегодня сработала, промахнулась, смогла отложить на четвертый выстрел и грамотно его отработала. Это говорит о каком‑то опыте. Правда, откуда он у нее? Наверное, Наташа очень старательная и с высокой организацией, раз она показывает такие результаты. Поэтому я и под впечатлением, меньше года в биатлоне, а уже двукратная чемпионка России – здорово!