Досрочно первые

Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Тамара Дербушева и Ирина Казакевич (слева направо) с золотыми медалями чемпионата России. Фото: Андрей Аносов/СБР.

В Ханты-Мансийске завершился второй этап чемпионата России по биатлону. В заключительные дни спортсмены соревновались в традиционных эстафетах, а также в масс-стартах. Свердловские биатлонисты завоевали три награды (две из них – золотые) и досрочно выиграли общий зачет.

Предпоследний соревновательный день открыла женская эстафета. Команда Свердловской области традиционно является одним из фаворитов. В ее составе на старт вышли Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко и Анастасия Шевченко.

Тамара Дербушева довольно ровно прошла первый этап, допустила всего один промах, который закрыла дополнительным патроном с первой попытки. Она передала эстафету Ирине Казакевич на второй позиции с отставанием всего в четыре секунды.

Второй этап получился для свердловских биатлонисток самым нервным. Ирина Казакевич очень мощно вошла в гонку: еще до первой стрельбы уже вырвалась в лидеры, на рубеже отработала чисто и, воспользовавшись осечками соперниц, убежала в отрыв. На второй рубеж Ирина приехала в гордом одиночестве с почти минутным преимуществом и… отправилась на штрафной круг (совершила 4 промаха!). А вот соперницы, напротив, в этот раз были точны, и на финишный круг Казакевич ушла с десятисекундным отставанием от Анны Старовойтовой из Санкт-Петербурга. К слову, промахи на дистанции нисколько не смутили призера олимпийских игр, до передачи эстафеты Ирина не только догнала соперницу, но и «привезла» ей 15 секунд.

На третьем этапе эстафеты в гонку ушла двукратная победительница этапа Наталия Шевченко. Она спокойно справилась с первой стрельбой (в отличие от соперниц), и отрыв вновь стал минутным. Но на второй стрельбе Наталия допустила три промаха и поставила себя на грань штрафного круга. Справившись с мишенями с помощью дополнительных патронов, Шевченко ушла на передачу эстафеты первой и отправила Анастасию Шевченко в гонку с 35-секундным преимуществом перед командой ХМАО-Югры.

Только эти две команды претендовали на победу, отставание всех остальных было больше двух минут. Но интрига в борьбе за золото исчезла уже после первой стрельбы последнего этапа. Анастасия Шевченко отработала на ноль, а вот ее преследовательница настреляла на два штрафных круга. Анастасия уверенно закрыла мишени и на финише привезла соперницам аж две с половиной минуты.

Второе место заняла сборная Московской области, третье – ХМАО-Югра.

Еще две награды свердловские биатлонистки завоевали в женском масс-старте. Ирина Казакевич и Тамара Дербушева держались в группе лидеров практически всю гонку: Тамара за счет точной стрельбы, Ирина нагоняла лидеров ходом, успевая бегать штрафные круги. К заключительному рубежу Дербушева и Казакевич подошли на пятой и шестой позициях и могли рассчитывать на призы только в случае осечек соперниц. И осечки случились: все, кто был на стрельбище, кроме Ирины и Тамары, ушли на штрафные круги, а свердловчанки отработали чисто. Дербушева убежала на финиш первой, Казакевич – второй с отставанием в десять секунд. Но для Ирины отыграть десять секунд – задача довольно простая, что она в очередной раз доказала. Казакевич довольно быстро догнала Дербушеву, а на финише расправилась с коллегой по команде, финишировав первой. У Тамары – серебро, бронза досталась Екатерине Носковой, которая лидировала практически всю гонку.

В мужской части соревнований единственный представитель Свердловской области Кирилл Бажин остался без медалей. В эстафете он не принимал участие, а в масс-старте показал десятый результат.

Медали свердловчанок в Ханты-Мансийске позволили сборной Свердловской области досрочно выиграть общий зачет чемпионата России. Впереди у биатлонистов остались две марафонские гонки в Увате, которые пройдут 5 и 6 апреля, но на распределение мест они не повлияют. После двух этапов чемпионата России у сборной нашего региона девять медалей, в том числе шесть золотых. У ХМАО-Югры и Тюменской области по три золота, и догнать свердловских биатлонисток в общем зачете даже при победах в Увате они не смогут.