В Екатеринбурге установят павильоны для любителей шахмат

Предварительно одобрение главы Екатеринбурга получено. Фото: Галина Соловьева

Федерация шахмат Екатеринбурга подготовила проект уличных павильонов для игры. Первую теплую зону планируется открыть в ЦПКиО имени Маяковского.

Об этом заявил заместитель председателя Екатеринбургской гордумы, член попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области Виктор Тестов. В личном telegram-канале он отметил, что интеллектуальные состязания всегда были популярны в уральской столице, на улицах города можно заметить играющих людей.

"Но нужно понимать, что мы живем на Урале и, к сожалению, климатические условия не позволяют нам играть в эту старейшую интеллектуальную игру на свежем воздухе в зимнее время. В связи с этим был подготовлен проект по строительству павильона или нескольких, если это будет популярно", — рассказал Виктор Тестов.

По его словам, современные павильоны с панорамными стеклами начнут появляться в ближайшее время — первый в парке имени Маяковского, еще один в центральной части города. Их будут строить на средства городской Федерации шахмат, то есть на внебюджетные средства за счет спонсоров и меценатов.

"Предварительно одобрение главы Екатеринбурга получено. В ближайшее время обсудим детали", — добавил зампредседателя гордумы.