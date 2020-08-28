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28 августа 2020, 18:13

Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге перенесли на ноябрь

Фото: Анна Солнцева/Пресс-служба ВФС.

Фото: Анна Солнцева/Пресс-служба ВФС.

Чемпионат Европы по самбо, который в этом году должен пройти в Екатеринбурге, вновь перенесён. Об этом следует из распоряжения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, опубликованного в «Областной газете».

Изначально турнир должны были провести ещё в мае, но из-за ситуации с коронавирусом все спортивные мероприятия были либо перенесены, либо отменены. Самбистам назвали новые даты турнира – 17–21 сентября. Однако и это было не последним решением. Евгений Куйвашев вновь перенёс чемпионат Европы: теперь соревнования планируют провести с 23 по 29 ноября.

Напомним, что на чемпионате России в Чебоксарах, который прошёл в марте, путёвки на домашний чемпионат Европы завоевали сразу четыре свердловских спортсмена: Олеся Посылкина (72 кг), Владимир Гладких (57 кг), Денис Суханов (82 кг), Альсим Черноскулов (100 кг).

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №159 от 29.08.2020

Областная газета Свердловской области

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