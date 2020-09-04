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4 сентября 2020, 16:45

Уральский боец Пётр Ян станет гостем программы "Вечерний Ургант"

Фото: Пресс-служба клуба "Архангел Михаил"

Фото: Пресс-служба клуба "Архангел Михаил"

Новоиспечённый чемпион UFC в наилегчайшем весе, боец уральского клуба "Архангел Михаил" Пётр Ян продолжает появляться в медийном пространстве. На этот раз Ян стал гостем "Первого канала".

Выпуск с Петром выйдет сегодня после программы "Голос.60+". Отмечается, что Ян стал героем нового сезона "Вечернего Урганта": выпуск с уральским бойцом станет первым для команды Ивана Урганта после двухмесячного перерыва. Помимо Петра в студии побывают актёры недавно вышедшего сериала "Чики".

Напомним, что Пётр Ян в июне стал вторым чемпионом UFC после Хабиба Нурмагомедова. Уральский боец досрочно победил бразильца Жозе Альдо и завоевал вакантный пояс в наилегчайшем весе.

Областная газета Свердловской области

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