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Спорт / Единоборства
13 октября 2020, 14:35

Иван Штырков подерётся с Магомедом Исмаиловым в декабре на турнире ACA 115

Фото: Пресс-служба ACA

Фото: Пресс-служба ACA

Уральский боец, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков подписал контракт на бой с известным бойцом, уроженцем Нижнего Тагила Магомедом Исмаиловым. Поединок состоится в рамках турнира ACA 115 в Санкт-Петербурге 12 декабря.

Раньше этот поединок не представлялся возможным: Штырков постоянно выступал либо в тяжёлой, либо полутяжёлой весовых категориях, в то время как Исмаилов был средневесом. Однако в июле Магомед перескочил через категорию и успешно дебютировал в тяжёлом весе, нокаутировав Александра Емельяненко. Штырков же, напротив, в конце прошлого года выступил в среднем весе. Поединок Штырков - Исмаилов состоится в рамках полутяжёлой весовой категории (до 93 кг).

Магомед Исмаилов в своей профессиональной карьере провёл 20 поединков, одержал семнадцать побед, а бой с Владимиром Минеевым завершился вничью. Штырков провёл 19 боёв и также одержал семнадцать побед.

Областная газета Свердловской области

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