Иван Штырков: «Хочу подраться вне Екатеринбурга, почувствовать бойцовскую романтику»

Иван Штырков провёл свой последний бой в феврале против Михаила Пастернака Фото: Пресс-служба клуба «Архангел Михаил»

Уральский боец Иван ШТЫРКОВ 12 декабря проведёт бой против уроженца Нижнего Тагила Магомеда Исмаилова. Поединок в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) возглавит турнир ACA 115, который состоится в Москве или в Санкт-Петербурге. «Областная газета» пообщалась с «Уральским Халком» Иваном Штырковым, который рассказал о тренировках во время пандемии, о том, зачем ведёт перепалку с Исмаиловым в социальных сетях, чего ждёт от поединка с Магомедом, о боях в Японии и переосмыслении себя.

– Иван, с февраля у вас не было боёв. Соскучились по выступлениям, по клетке?

– Да, с февраля не дрался, но я ни на секунду не отходил от дела. Постоянно тренировался, в голове была мысль: «Ещё чуть-чуть – и соревнования возобновят». Когда ты этим живёшь – скучать некогда. Конечно, хочется выйти в клетку как можно скорее, тем более что мне предстоит очень громкий поединок. Подготовка намечается серьёзная, думаю, что у меня такой ещё не было в карьере, как минимум потому, что я работаю с персональным тренером, а как максимум – считаю, что это один из серьёзнейших вызовов в моей карьере.

– Как в это непростое время удавалось поддерживать форму?

– Да, наверное, как и у всех. Пробежки в лесу, турники. В Академию не пускали, даже меня одного. И это несмотря на то, что я президент. Всё было строго. Старался поддерживать форму как мог. За это время очень соскучился по залу. Когда у тебя забирают все средства для полноценной тренировки, ты начинаешь придумывать пути решения этой проблемы, и в этот момент ощущаешь нехватку того комфорта, который у тебя был в зале.

– Как вообще возникла идея боя с Исмаиловым? Изначально анонсировали, что вы должны были провести поединок на RCC Intro 10 октября.

– Затянулись организационные моменты. Когда стал известен соперник, то времени на подготовку к бою уже практически не оставалось. Всё это связано, конечно, с коронавирусом, из-за границы никого не привезёшь, а в России не так много бойцов, которые интересны RCC. В итоге такого спортсмена нашли, но времени на подготовку не было. Мне пришлось отклонить предложение RCC и ждать других вариантов. Не хотелось делать бой ради боя. То, что сейчас происходит – плоды хорошей менеджерской работы.

– С полутяжёлой категорией сразу определились? Магомед не пытался привлечь вас в средний вес?

– Мага сейчас, что называется, «в космосе». После победы над Александром Емельяненко ему без разницы, в каком весе драться. Магомед Исмаилов – боец вне зависимости от весовой категории. Он может раскрутить любой бой за счёт своей харизмы, за счёт своих социальных сетей. И в данном случае, думаю, он тоже не задумывался о том, что придётся драться не в своей категории, он принял бой по каким-то своим личным причинам. Поединок с Александром Емельяненко показал, что Мага прекрасно готовится к каждому сопернику, в том бою у него был план, думаю, и на меня у него тоже будет своя установка. Мне кажется, что на момент боя мы будем весить примерно одинаково. У средневеса и полутяжеловеса моей комплекции не особо большая разница в габаритах, Мага в межсезонье бывает и больше 100 кг на весах показывает. Посмотрим, в какой форме он подойдёт к декабрю.

– Магомед известен своей активностью в социальных сетях, треш-током (высказывания в адрес соперника). Вы обычно не обращаете внимание на подобные вещи, но сейчас решили поучаствовать в раскрутке поединка. Почему?

– Я всегда с уважением относился к тому, как он ведёт свои социальные сети. Он это делает с мыслью, с идеей, с юмором. Всё качественно, безобидно, конечно, если соперник обладает самоиронией. И мне стало интересно посоревноваться с Магой и в этом плане, поэтому я стал ему отвечать. Взять, к примеру, треш-ток Владимира Минеева в мой адрес, там это было грубо, жёстко, без какой-то особой мысли. Я воспринимаю это как оскорбление. А с Магой, думаю, на личности мы не перейдём, всё будет на высоком уровне. Не хочется, чтобы раскруткой боя занимался только он, я тоже хочу принимать в этом активное участие.

– Бой состоится или в Санкт-Петербурге или в Москве. Большинство ваших поединков проходило в Екатеринбурге, также вы выступали в Японии. На данный момент комфортнее было бы драться дома или же выездной поединок – это хороший вариант?

– Мне понравилось выступать за пределами Екатеринбурга. Если кого-то родные стены поддерживают, придают дополнительную силу, то на меня они, наоборот, давят. Складывается ощущение, что в последнее время люди приходят посмотреть на то, как я проиграю. Ну и плюс психологически сложно выступать в зале, где ты тренируешься каждый день, и который находится в пешей доступности от твоего дома. Никакой романтики бойцовской нет. Для многих ребят, которые приезжают к нам, турнир – событие, а для меня – как будто я иду на вечернюю тренировку. Конечно, я понимаю ответственность, но голова по-другому соображает. Вспоминаю, как я летел в Японию – совершенно другие ощущения. Другая страна, другие зрители, другая организация. С одной стороны, это определённые трудности. К примеру, весогонка дома проходит гораздо легче. Но с другой стороны, ты понимаешь, что на тебе двойная ответственность. Кажется, что поехал на настоящую битву. То же самое предстоит мне в декабре, хочу ощутить бойцовскую романтику.

– Какие планы на следующий год?

– Сейчас нет смысла представлять, что будет в случае поражения, в случае победы. Я даже не настраиваюсь на какой-то результат. Сейчас концентрация на том, чтобы дойти до боя, набрать оптимальную форму, выйти лучшей версией себя. Пришло осознание, каким нужно стать. Посредством работы в зале, работы с тренером, ментальной составляющей. Бой с Магой – возможно, тот самый шанс снова заявить о себе, вознаграждение за то, что мне пришлось терпеть в последние два года.

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