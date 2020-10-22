Хабиб возвращается в октагон: бой против Гэйджи будет самым сложным в карьере?

Фото: Пресс-служба UFC

В ночь с субботы на воскресенье на Бойцовском острове (искусственный остров Яс, Абу-Даби) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В главном поединке вечера в октагон выйдет российский чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, который будет защищать свой титул в поединке с американцем Джастином Гэйджи.

Неожиданная смена претендента

Возвращения Хабиба в октагон ждали долго. Свой последний поединок он провёл в сентябре прошлого года, победив удушающим приёмом Дастина Порье и защитив свой титул во второй раз. Следующим соперником Нурмагомедова должен был стать Тони Фергюсон. Их бой UFC пыталась устроить четыре раза, пятая, юбилейная попытка состоялась весной, но Хабиб из-за ситуации с коронавирусом и закрытия границ не смог прилететь в США. В итоге Фергюсону нашли нового соперника - четвёртого номера рейтинга легковесов Джастина Гэйджи. Их поединок был за титул временного чемпиона (кстати, Фергюсон уже владел этим поясом), и Тони был явным фаворитом. Однако тот вечер открыл для всех новую звезду лёгкого веса - Джастина Гэйджи. Он в доминирующей манере избивал Фергюсона все пять раундов, в заключительной пятиминутке рефери остановил поединок, так на Фергюсоне уже не было живого места. Гэйджи прервал серию Тони из 12 побед подряд и стал главным претендентом на пояс чемпиона.

Хабиб с уважением относится к Гэйджи, и сразу после его победы сказал, что Джастин - его следующий соперник. Бой назначили на сентябрь, но в семье российского бойца произошла трагедия: отец Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов, попал в больницу, а позже скончался от коронавируса. Встал вопрос о будущем Хабиба, станет ли он продолжать драться. Но позже объявили о том, что Нурмагомедов вернётся в клетку 24 октября и проведёт бой с Гэйджи.

Гэйджи - хорош, но Хабиб - фаворит

Джастина многие считают самым серьёзным испытанием в карьере Хабиба. Гэйджи обладает хорошей боксёрской базой, уверенно чувствует себя в стойке. При этом американец любит пробивать лоукики (удары ногами по икрам и бёдрам соперника), которые становятся для его соперников настоящей проблемой. Плюс у Гэйджи неплохие навыки борьбы, именно спортивной борьбой он занимался с самого детства, а затем продолжил и в университете.

В конце 2017 года Джастин потерпел первое поражение, уступив техническим нокаутом Эдди Альваресу. Затем проиграл Дастину Порье в начале 2018 года. После дух поражений подряд Гэйджи перезагрузил свою карьеру, изменил стиль. Если раньше он бездумно шёл в рубку с соперником (что, собственно, и привело к поражениям), то сейчас Джастин стал более рассудительным бойцом, который держит дистанцию и умеет защищаться.

Но при всём при этом Хабиб - явный фаворит в этом поединке. На его победу коэффициент 1,26, в то время, как на победу Гэйджи - 4,1. Спортсмены провели пресс-конференцию и первую дуэль взглядов, на которых оба выглядели достаточно уверенно. Впереди их ожидает официальное взвешивание, ну, и, конечно, сам поединок. Бой состоится в ночь с субботы на воскресенье. Прямую трансляцию покажет телеканал "РЕН-ТВ", начало - 25 октября в 00:30 по уральскому времени.