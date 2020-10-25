Хабиб Нурмагомедов задушил Джастина Гейджи и объявил о завершении карьеры

Пресс-служба UFC

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул. Во втором раунде россиянин задушил Джастина Гейджи и объявил о завершении карьеры.

В первом раунде соперники присматривались друг к другу, работали в стойке. Хабиб с незначительным преимуществом забрал первый раунд. Во втором раунде Хабиб перевел Джастина в партер, закинул треугольник и провёл удушающий приём.

После победы Хабиб объявил о завершении карьеры. Нурмагомедов сказал, что обещал маме, что это будет последний бой в его карьере. Свою победу он посвятил отцу, который весной погиб от коронавируса.