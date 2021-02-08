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8 февраля 2021, 11:00

На этой неделе Екатеринбург примет чемпионат по армейскому рукопашному бою

Турнир состоится с 9 по 11 февраля на базе спортивного комплекса ЦВО.

Турнир состоится с 9 по 11 февраля на базе спортивного комплекса ЦВО. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге на этой неделе пройдёт чемпионат Центрального военного округа по армейскому рукопашному бою. Турнир состоится с 9 по 11 февраля на базе спортивного комплекса ЦВО.

Как сообщает пресс-служба военного округа, в состязании примут участие военнослужащие объединений, соединений и частей ЦВО, дислоцированных в Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Самарской, Оренбургской областях, а также в Красноярском и Пермском крае.

Соревнования будут проходить по олимпийской системе в семи весовых категориях: до 60, до 65, до 70, до 75, до 80, до 85, и свыше 85 килограммов. Сразу после первого поражения спортсмен будет выбывать из дальнейшей борьбы.

Сильнейших спортсменов выявят в финальных боях. Победители и призёры турнира попадут в команду военного округа и примут участие в чемпионате Вооруженных Сил России.

Областная газета Свердловской области

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