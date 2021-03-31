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31 марта 2021, 17:23

Тимофей Цзю защитил титул чемпиона WBO Global, нокаутировав Денниса Хогана

Фото: скриншот трансляции, телеканал "Матч ТВ"

Фото: скриншот трансляции, телеканал "Матч ТВ"

В Австралии состоялся турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стал поединок сына известного уральского боксёра Константина Цзю Тимофея Цзю. Ему противостоял опытный 36-летний ирландец Деннис Хоган.

На кону стоял пояс чемпиона WBO Global, которым уже давно владеет Тимофей. Также бой был претендентским: победитель становился обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO.

Начало поединка получилось не самым простым для Цзю: Хоган активно отвечал на удары Тимофея. Во втором раунде ситуация усложнилась тем, что Деннис головой нанёс Тимофею глубокую сечку над глазом. Но, как оказалось, это разозлило Цзю. Начиная с третьего раунда Тим работал первым номером, активно атаковал соперника. В начале пятого раунда отличным аперкотом Цзю положил соперника на пол. Хоган поднялся, но не надолго: тут же Цзю обрушил град ударов, после чего угол ирландца выбросил полотенце и рефери остановил поединок.

Таким образом, Цзю-младший одержал 18-ю победу в карьере и продолжает оставаться непобеждённым боксёром. Следующий поединок должен состояться против действующего чемпиона мира по версии WBO - Брайана Кастаньо.

Областная газета Свердловской области

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