Курбанов победил экс-чемпиона мира. На очереди бой с Тимом Цзю?

Магомед Курбанов (слева) в близком поединке оказался сильнее Лиама Смита Фото: RCC Boxing Promotions

В Екатеринбурге прошёл турнир по профессиональному боксу. Всего зрители увидели девять поединков, но, конечно, главным событием вечера стал бой между екатеринбуржцем Магомедом Курбановым и экс-чемпионом мира по версии WBO, британцем Лиамом Смитом.

Интерес к главному поединку турнира был очень высоким, в Екатеринбург пожаловал бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,853 кг), и, конечно, для Курбанова это был самый серьёзный оппонент в карьере. При всём уважении к предыдущим соперникам Магомеда, Лиам Смит – совершенно другой уровень. Да, ему 32 года (Курбанову – 25), но послужной список у британца очень внушительный. До боя в Екатеринбурге – 32 поединка и всего два поражения (одно из них – от лучшего боксёра мира на данный момент Сауля Альвареса). Ну, и, конечно, вторая строчка в рейтинге WBO в первом среднем весе (у Магомеда – пятая).

Бой, трансляцию которого выкупил американский канал ESPN, получился ярким. Смит, несмотря на то, что дрался на территории соперника, активно начал поединок и в первых раундах контролировал ситуацию. Британец грамотно двигался и работал быстрыми сериями ударов, Магомед же старался выбрасывать одиночные мощные удары. Одним из таких ударов Курбанов потряс соперника в шестом раунде, но от нокдауна Лиама спас гонг. Вторую половину боя можно просто назвать войной, боксёры часто шли в размен ударами и устраивали настоящую драку в ринге, а в перерывах «обменивались любезностями». В итоге бой продлился все 12 раундов, единогласным решением судей победу одержал Магомед Курбанов. Два рефери отдали предпочтение екатеринбуржцу со счётом 115:113, один – со счётом 117:112. Безусловно, бой был очень близким, и никакие 117:112, как насчитал последний арбитр, не вырисовывались. Но так или иначе, Курбанов записал в свой актив 22-ю победу в карьере и завоевал вакантный титул WBO International.

Что дальше? Расклад получается такой, что после победы над Смитом Курбанов переместится в рейтинге WBO на вторую строчку, впереди – Тим Цзю (первая строчка) и Брайан Кастаньо (чемпион). При этом поединок за чемпионский титул пока недоступен ни Курбанову, ни Смиту: 17 июля Кастаньо проведёт объединительный бой с обладателем поясов WBC, WBA и IBF Джермеллом Чарло за звание абсолютного чемпиона мира. Ну, а Курбанову в соперники должен достаться Тимофей Цзю.

– Смит – серьёзный соперник, ещё до боя он хвастался своими победами, но в ринге это неважно, здесь нет чемпионов, здесь победит сильнейший. Пятый и шестой раунды стали переломными, после этого я понял, что он просел и не успевает за моими руками, его ноги встали, я перебивал его джебами и двойками. Дальше я буду боксировать с Тимом Цзю, – сказал после боя Магомед Курбанов.

Интересно, что в январе Курбанов находился на сборах в Великобритании, где должен был готовиться именно к поединку с Цзю, однако в силу обстоятельств бой так и не состоялся. Теперь у боксёров, по сути, нет других вариантов, кроме как проводить поединок между собой. При этом Цзю никогда не бился за пределами Австралии (сын известного свердловского боксёра Кости Цзю родился и вырос в Австралии), а Магомед Курбанов все свои поединки проводил в России, в основном в Екатеринбурге.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».